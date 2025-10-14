به گزارش خبرنگار مهر، سیامند عبدالله‌زاده عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی، امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر) در نشست خبری با اشاره به تجربیات چندین ساله صنعت هواپیمایی در مواجهه با تحریم‌ها، گفت: مکانیسم ماشه موضوعی است که ما از سال‌های گذشته با آن درگیر بوده‌ایم.

وی افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند، این شرایط برای کشور ما بیش از هر چیز یک فرصت است؛ فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بازنگری در روندها و اجرای دوباره بسیاری از فعالیت‌ها با توان داخلی.

عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: تأثیر تحریم‌ها بر صنعت هواپیمایی همواره محسوس بوده و هیچ‌گاه بی‌تأثیر نبوده است، اما در عین حال، این فرصت باعث شد تا بسیاری از مسیرها را خودمان پیدا کنیم و با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعمیرات هواپیما و دیگر فعالیت‌ها را به شکل موثرتری پیش ببریم.

وی ادامه داد: این تجربه در واقع فرصتی شد تا سیستم خود را شناسایی و بسیاری از موضوعات را در داخل کشور پیش ببریم. همان‌طور که پیش‌تر نیز با شرایط مشابه مواجه بودیم، اکنون نیز تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از توان مجموعه‌های مختلف مهندسی و عملیاتی، با قدرت و دقت بیشتری فعالیت‌های خود را بازنگری و تقویت کنیم.

عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی، درباره وضعیت نرخ بلیت هواپیما تا پایان سال جاری گفت: علاوه بر تورم سالیانه، عواملی همچون افزایش قیمت سوخت، خدمات‌دهی، هندلینگ و سایر هزینه‌های جانبی در نرخ بلیت‌ها تأثیرگذار هستند. شرکت‌های هواپیمایی تابع سیاست‌های کلی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی‌اند و امکان تعیین نرخ به‌صورت مستقل برای آن‌ها وجود ندارد.

وی یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه‌های مختلف از جمله سن بالای ناوگان و گرانی قطعات، قطعاً هزینه‌های واقعی شرکت‌ها بیش از نرخ‌های فعلی است. جلسات متعددی برگزار شده تا بتوانیم به عددی منصفانه‌تر برای نرخ بلیت برسیم تا شرکت‌ها بتوانند در زمینه قیمت‌گذاری ثبات و تضمین بهتری داشته باشند.

عبدالله‌زاده ادامه داد: لازم است حمایت‌های موثرتری از شرکت‌های هواپیمایی صورت گیرد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و یا پرداخت بخشی از هزینه‌های فرودگاهی باشد تا ایرلاین‌ها بتوانند در مسیر پایداری اقتصادی حرکت کنند.

وی درباره چشم‌انداز آینده صنعت هوانوردی گفت: توسعه ناوگان با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار قرار دارد. احیای هواپیماهای زمین‌گیر در دستور کار هواپیمایی قشم قرار گرفته و تأمین قطعات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز دنبال می‌شود. همچنین احیای پروازهای اروپایی از اهداف مهم این برنامه‌ها است.

عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹ فروند هواپیمای فعال داریم و قصد داریم تا پایان سال، سه فروند دیگر را به چرخه پرواز بازگردانیم. برای سال آینده نیز هدف‌گذاری شده است که تعداد ناوگان فعال به ۱۵ فروند افزایش یابد.