فرماندار ویژه میناب: بیش از ۱۰۰ روستا در میناب نیاز به بازسازی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد رادمهر ضمن قدردانی از همراهی مدیران استانی، بر افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات شهرستان و بازسازی بیش از ۱۰۰ روستا در شهرستان میناب تأکید کرد و خواستار جذب بیشتر اعتبارات ملی شد.
وی در جلسه بررسی وضعیت پروژههای عمرانی توکهور و هشتبندی میناب، از حضور فعال مدیران استانی و همکاری امام جمعه، معاون عمرانی استاندار و مدیرکل فنی استان تشکر کرد.
رادمهر گفت: زیرساختهای شهرستان با جمعیت فعلی متناسب نیست و نیاز به توسعه گسترده در حوزههای آب، راه، بهداشت و ورزش دارد.
وی افزود: اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته، اما برای تحقق اهداف توسعهای نیازمند جذب اعتبارات ملی بیشتر هستیم.
رادمهر بازسازی بیش از ۱۰۰ روستا را از مهمترین اولویتهای بنیاد مسکن عنوان کرد و تاکید کرد: با حمایت استاندار و مدیران جهادی، روند توسعه با سرعت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تلاشهای مدیران شهری و روستایی به ویژه در مدیریت تنش آبی و اجرای پروژههای کلان شهرستان تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری همگانی، مطالبات مردم بهصورت کامل پاسخ داده شود.
رادمهر در پایان از بخشداران، شوراها و همه دستاندرکاران قدردانی کرد و بر اهمیت اجرای مصوبات تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامههای آتی گفت: رفع مشکلات زیرساختی شهرستان از اولویتهای اصلی است و مدیران موظف به پیگیری جدی و مستمر مسائل هستند.
رادمهر همچنین از همکاری نزدیک دستگاههای مختلف و حضور فعال مدیران در بازدیدهای میدانی به عنوان نقطه قوت یاد کرد که به تصمیمگیریهای دقیقتر و اجرایی شدن پروژهها کمک میکند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع، همدلی و تلاش مدیران جهادی باعث شده روند توسعه در شهرستان با سرعت پیش رود و از همه ارگانها خواست تا با استمرار این همکاری، پروژههای عمرانی و خدماتی را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانند.
