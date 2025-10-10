به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و امید از روز جمعه ۱۸ مهرماه آغاز و تا ۲۷ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده، واقع در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی تهران برگزار خواهد شد.

۳۹ کشتی‌گیر از استان‌های مختلف کشور به این اردو دعوت شده‌اند که در این میان، استان خوزستان با ۱۴ نماینده، بیشترین تعداد ورزشکار را در ترکیب تیم ملی دارد. این حضور چشمگیر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشتی فرنگی خوزستان در سطح ملی و بین‌المللی است.

اسامی کشتی‌گیران خوزستانی دعوت‌شده به اردو به شرح زیر است:

- ۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی‌پور

- ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا، پویا ناصرپور

- ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، احمدرضا محسن‌نژاد

- ۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی

- ۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری، علیرضا عبدولی

- ۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی، محمد ناقوسی

- ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی

- سرمربی تیم: حسن رنگرز

این اردو با هدف آمادگی برای رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو برگزار می‌شود و کشتی‌گیران باید رأس ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات حضور یابند.

حضور پررنگ خوزستانی‌ها در این اردو، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای کشتی فرنگی استان است.