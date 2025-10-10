نصیرزاده:پرسپولیس در پرونده بیرانوند کمترین دفاع را کرد؛زنوزی زرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل پیشین باشگاه های تراکتور و فولاد خوزستان با اشاره روند رسیدگی به پرونده های حقوقی توسط برخی باشگاه ها گفت: نحوه فسخ قرارداد بازیکن و خروج او از لیست یک باشگاه در سازمان لیگ ایران، اشتباه است.

کارشناس حقوقی فوتبال ایران افزود: وقتی بعضی از باشگاه ها چندین همت خرج می کنند باید پشتیبانی حقوقی مناسبی هم به قراردادهای خود بدند تا در موضوع جذب و فسخ بازیکن خارجی دچار ضررهای هنگفت نشوند. فوتبال حقوق دان نمی خواهد بلکه قانون‌دان می خواهد.

او با اشاره به یکی از اتفاقاتی که برای یکی از باشگاه های لیگ برتری افتاده بود یادآور شد: وقتی به آقای مدیرعامل در جلسه ای گفته شد نمی توانید بازیکن بگیرید چون پنجره‌تان بسته است، آن فرد بلند می شود و پنجره اتاق را باز می کند! بعضی مدیران وقتی اصول مدیریت را نمی دانند واقعا چطور می توانند این کار را انجام دهید. مشکل کار آنجاست که مدیرانی که فوتبال را نمی شناسند برای اداره کردن این رشته، آمده اند.

وکیل علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS در پرونده محرومیت او به دلیل فسخ قرارداد با پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس در پرونده بیرانوند کمترین دفاع را انجام داد. به دادگاه ثابت کردیم اگر این بازیکن نباشد تیم ملی ضرر می‌کند و CAS هم پذیرفت رأی را تعلیق کند.

نصیرزاده درباره پرونده انتقال ریکاردو آلوز از تراکتور به سپاهان نیز تصریح کرد:اسناد باشگاه تراکتور در پرونده ریکاردو آلوز خیلی قوی است. آنها حتی فیلم هم دارند. زنوزی(مالک تراکتور) خیلی زرنگ است. اگر زرنگ نبود که زنوزی نمی‌شد!