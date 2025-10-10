  1. ورزش
مصدومیت دوباره رضا شکاری؛ چند بازیکن جوان در تمرین پرسپولیس

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس با حضور چند بازیکن رده پایه و در غیاب رضا شکاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت تمرین آدینه را امروز صبح به مدت ۷۵ دقیقه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار کردند.

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس به جهت غیبت هشت ملی‌پوش که شامل: چهار بازیکن در تیم ملی بزرگسالان، دو ملی‌پوش در تیم ملی امید و دو بازیکن خارجی در تیم ملی کشورمان می باشند، از هشت بازیکن آکادمی فوتبال باشگاه دعوت کرد و به جمع سرخپوشان پیوستند.

تمرین امروز با گرم کردن، آغاز شد و در ادامه، عبور از موانع، ارسال از جناحین، تمرینات ویژه ضربات ایستگاهی، مرور کارهای تاکتیکی، راندو، شش به دو و فوتبال درون تیمی در یک نیمه از زمین با شرایط ویژه در دستور کار بود.

رضا شکاری به دلیل مصدومیت در تمرین امروز غایب بود و چند روزی از تمرینات تیم دور می‌باشد.

