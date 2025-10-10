افتتاح ساختمان جدید پلیس راهور تهران در منطقه ۳

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته نیروی انتظامی، ساختمان پلیس راهور تهران بزرگ در محدوده منطقه ۳ به بهرهبرداری رسید.
در آیین افتتاح این پروژه، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ تهران ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از همکاری مؤثر میان شهرداری و پلیس راهور ابراز خرسندی کرد و ابراز داشت: این پروژه با حمایت شورای اسلامی شهر تهران و تلاش شبانهروزی معاونت های اجرایی منطقه ۳ ، از صفر تا صد بازسازی و به بهرهبرداری رسید.
جوانی با اشاره به اهمیت ترافیکی منطقه ۳ گفت: اگرچه جمعیت ساکن در این منطقه حدود ۳۵۰ هزار نفر است، اما روزانه بیش از یک میلیون تردد در آن انجام میشود که همین موضوع به افزایش قابل توجه بار ترافیکی منجر شده است.
شهردار منطقه ۳ بیان داشت: با راهاندازی خطوط ۹ و ۱۰ مترو و افزایش ناوگان حمل و نقل و عمومی من جمله: تاکسی و اتوبوسهای برقی، تلاش داریم بار ترافیکی را در این منطقه کاهش دهیم.
در ادامه، سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، به تشریح ضرورت تأسیس منطقه ۲۹ پرداخت و ابراز داشت: به دلیل گستردگی جغرافیایی مناطق ۳ و ۴ و حجم بالای ترافیک، تصمیم گرفته شد این ناحیه جدید در بخش شرقی منطقه ۳ و غربی منطقه ۴ تشکیل شود تا خدماترسانی مؤثرتر و هدفمندتر انجام گیرد.
بهرام آبادی بیان داشت: شهرداری منطقه ۳ به عنوان کارفرما، عملیات عمرانی را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرد و اکنون پلیس راهور به عنوان بهرهبردار، آماده ارائه خدمات بهتر به شهروندان است همچنین محدوده تحت پوشش این منطقه شامل: خیابان شریعتی، بزرگراههای شهید صدر، شهید همت، شهید زینالدین و امام علی (ع) میشود.
در این مراسم، سردار ابوالفضل موسویپور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز از نقش شهرداری منطقه ۳ در تأمین زیرساختهای پروژه تقدیر کرد و افزود: این پروژه پاسخ به یک نیاز واقعی در بخش حملونقل و ترافیک شهر بود که با همدلی و همکاری میان نهادها به سرانجام رسید.
در جریان این مراسم، از همسر شهید والامقام مهرداد نعیمی نظامآباد، از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تجلیل بهعمل آمد. همچنین در پایان مراسم، از دستاندرکاران اجرای این پروژه قدردانی شد.
