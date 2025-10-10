به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: کارهای رسانه‌ای در فضای مجازی و به ویژه نهادینه کردن در رسانه ملی و تداوم پویش تهران دوست داشتنی به عنوان پویش ایران دوست داشتنی در سطح بالاتر برای کل کشور، اقدام بسیار خوبی بود و این حس را در ما ایجاد کرد که به شهری که در آن زندگی می‌کنیم، مفتخر باشیم.

وی ضمن گرامیداشت هفته تهران با اشاره به اهمیت معرفی پایتخت به شهروندان، اظهار کرد: اجرای پویش تهران دوست داشتنی در چند سال اخیر اقدام بسیار درستی بود و استمرار آن از شروعش هم درست تر بود.

نادعلی با بیان اینکه اگر تهران مشکلی هم دارد، باید با چنین رویکردی رفع شود، گفت: این روند بسیار بهتر از این است که موضوع نجات تهران را با تصویر کردن اینکه تهران در حال نابودی‌ست و دیگر چیزی ندارد، مطرح کنیم. باید بایستیم و به شهری که در آن زندگی می‌کنیم، عشق بورزیم و برای حل مشکلات آن کمک کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید ۱۴ مهر و هفته پس از آن به عنوان هفته تهران را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم، تصریح کرد: از سال آینده باید به گونه‌ای به هفته تهران در بیلبوردها و رسانه ملی بپردازیم که مردم نسبت به روز تهران آگاهی بیشتری پیدا کنند.

وی ادامه داد: در دوره ششم مدیریت شهری تلاش‌ها برای معرفی تهران حتماً مثبت بوده اما برای معرفی هفته تهران هم باید برنامه‌ریزی منسجم‌تری انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تعلق خاطر مردم به پایتخت، گفت: ایران مورد تهاجم و تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قرار گرفت و یکی از مهمترین اهداف مورد حمله‌ آنها تهران بود؛ بسیاری از مردم این شهر در تهران ماندند، مقاومت کردند و امروز در تلاش هستند که خانه‌های تخریب شده را بازسازی کنند.

نادعلی ادامه داد: بسیاری از شهروندان پس از چنین اتفاقی که در شهر آنها رخ داد، از نو پای آن ایستادند و به آن عشق بیشتری ورزیدند.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: در زمان هشت سال دفاع مقدس هم کسانی که پیش از انقلاب از کشور مهاجرت کرده بودند، زندگی، تحصیل و درآمد کلان خود را در کشورهای غربی رها کردند و به ایران بازگشتند.

نادعلی همچنین تصریح کرد: این اتفاقات نشان می‌دهد که وقتی مردم ببینند دردسری برای مملکت رخ می‌دهد، نه تنها آن را رها نمی‌کنند بلکه پای آن می‌مانند و عشق بیشتری به آن پیدا می‌کنند.