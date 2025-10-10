به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر دزفول صبح جمعه با محوریت سرمایهگذاری در بافت فرهنگی و ارزشی این شهر با حضور رئیس اداره میراث فرهنگی، مدیران حوزه بافت و بازآفرینی شهری و جمعی از کارشناسان برگزار شد.
علیرضا زمانیراد، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا، در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاهی نو به ظرفیتهای تاریخی دزفول گفت: برای جذب سرمایهگذار در حوزه فرهنگی، باید زیرساختهای خدمات شهری و گردشگری تقویت شود و تعامل مؤثر با بخش خصوصی شکل بگیرد.
وی از تدوین طرح جامع ناحیه بافت فرهنگی و ارزشی دزفول خبر داد و افزود: دفتر ویژه این ناحیه موظف است ظرف ۹ ماه طرحی بهروز و جایگزین طرحهای گذشته تهیه کند تا مسیر سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه هموار شود.
زمانیراد با اشاره به نقش نخبگان، دانشگاهها و مردم در احیای بافت تاریخی شهر اظهار کرد: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که همه بازیگران محلی در کنار مدیران شهری و دستگاههای فرهنگی، نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
در ادامه این نشست، حمیدرضا خادم، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دزفول از آغاز پروژههای مرمت و احیای خانههای تاریخی از جمله فیروزبخت، قطب، صنیعی، تیزنو و مجدی خبر داد و گفت: تعریف گذر تاریخی جدید و سرمایهگذاری در گردشگری مذهبی از جمله برنامههای در دست اجرای اداره میراث است.
در پایان نشست، حاضران بر تهیه طرحهای کارآمد، مشارکت فعال مردم و دانشگاهها، و تعامل با بخش خصوصی برای حفظ اصالت تاریخی دزفول و رونق صنعت گردشگری در بافت فرهنگی و ارزشی شهر توافق کردند.
