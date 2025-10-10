  1. استانها
تجمع مردم سنندج در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

سنندج- مردم مؤمن و انقلابی سنندج، هم‌زمان با سالگرد عملیات طوفان الأقصی برگزاری تجمعی باشکوه ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مسلمان و انقلابی استان کردستان، ظهر جمعه به مناسبت سالگرد عملیات طوفان الأقصی، با برگزاری تجمعی پس از نماز عبادی و سیاسی جمعه در این شهر، خشم و انزجار خود را از جنایات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین اعلام کردند.

این تجمع که با عنوان «بشارت نصر» و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، جوانان و نمازگزاران برگزار شد، صحنه‌ای دیگر از همبستگی ملت ایران با آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» حمایت خود را از ملت مقاوم فلسطین و گروه‌های مقاومت اعلام کردند.

در بخشی از این مراسم، بیانیه‌ای از سوی شرکت‌کنندگان قرائت شد که در آن بر لزوم حمایت همه‌جانبه از مقاومت فلسطین، قطع روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و پیگیری مجازات عاملان جنایات جنگی علیه مردم غزه تأکید شده بود.

