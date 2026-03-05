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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

اهوازی‌ها برای پنجمین روز متوالی تجمع کردند

اهوازی‌ها برای پنجمین روز متوالی تجمع کردند

اهواز – مردم اهواز برای پنجمین روز متوالی، تجمع اعتراضی خود را در واکنش به تحولات اخیر منطقه و آنچه از سوی آنان «تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی» عنوان شد، برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تجمع ظهر امروز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و کودکان در نقاط مختلف شهر اهواز برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی، شعارهایی در محکومیت سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند و بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

برخی حاضران با اشاره به تجربه مردم خوزستان از دوران دفاع مقدس، اعلام کردند که این استان همواره در بزنگاه‌های تاریخی در صحنه حضور داشته و اجازه تعرض به تمامیت ارضی کشور را نخواهد داد.

حضور خانواده‌ها و کودکان در این مراسم نیز قابل توجه بود؛ کودکانی که همراه والدین خود در تجمع شرکت کرده و شعارهایی را تکرار می‌کردند.

در حاشیه این تجمع، همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر دو تن از شهدای حملات تجاوزکارانه صهیونیستی ـ آمریکایی، پاسدار شهید امین شیرالی و بسیجی پاسدار شهید سیدعلیرضا سیدنور با حضور گسترده مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در پایان تجمع تأکید کردند تا تحقق مطالبات خود و اعلام انزجار از دشمنان جمهوری اسلامی، حضور در صحنه را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6766132

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