امام جمعه یاسوج:صلح در غزه نتیجه مقاومت و پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج، مقاومت و پایمردی مردم یمن و غزه را نمونهای درخشان از مجاهدت در راه خدا دانست و اظهار کرد: عزت مسلمین در سایه صبر و مقاومت به دست میآید و آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه همان استقامت است.
صلحی که امروز مطرح میشود، صد در صد نتیجه مقاومت و پایداری است
وی پیروزیهای اخیر در منطقه را نتیجه مجاهدت مردم یمن و غزه دانست و تصریح کرد: صلحی که امروز مطرح میشود، صد در صد نتیجه مقاومت و پایداری است، اما باید مواظب ترفندهای دشمن بود.
امام جمعه موقت یاسوج با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی گفت: این کشورها در قبال آنچه در غزه میگذرد خنثی و بیتفاوت بودند و باید گفت آنها را آمپول بی تفاوتی زدند.
وی تصریح کرد: ان شاءالله همه شاهد نابودی اسرائیل و عزت، آبرو و شوکت مسلمین در عالم خواهیم بود.
حجتالاسلام موسوی اعظم با اشاره به توطئههای جدید استکبار جهانی، افزود: ما با توکل بر خدا و به برکت باور راسخ رهبر معظم انقلاب به مبدأ و معاد، و نیز به پشتوانه دعاهای خالصانه شما مردم شاهد عزت و سربلندی این نظام خواهیم بود.
وی اضافه کرد: به یاری حق، نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و رسوایی آمریکا و متحدانش را نظارهگر خواهیم بود و باید هوشیار باشیم و بدانیم که دشمن از طریق مذاکرات نیز به دنبال پیشبرد اهداف شوم خود است.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به اینکه منافقین، همانگونه که در زمان پیامبر(ص) بودند، دروغگو هستند، تاکید کرد: ما اگر عزت را در سایه پایداری، صبر و مقاومت به دست آوردهایم، باید بر این ادامه دهیم.
مردم در خرید زمین و تقویت اقتصادی بهائیان هوشیار باشند
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاریخچه نفوذ فرقههای ضاله در ساختار کشور قبل از انقلاب، از مردم خواست در برابر خرید زمین و تقویت اقتصادی بهائیان هوشیار باشند.
حجتالاسلام موسوی اعظم ابراز کرد: بر اساس روایات گرانقدر ائمه اطهار(ع)، پارساترین مردم کسانی هستند که در مواجهه با شبهات، توقف میکنند و تا از حلال یا حرام بودن عملی مطمئن نشوند، اقدام به آن نمیکنتند این تقوای عملی، سنگ بنای دینداری است.
انتشار اخبار غیر واقعی در برخی رسانه ها و فضای مجازی
وی با اشاره به فضای پراکندهبافی در رسانهها و فضای مجازی، تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد نشر گسترده مطالب غیرواقعی هستیم، یک مومن آگاه و هوشیار، هر سخنی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن باور نمیکند و در گفتار و رفتار خود، حرمت آبرو و حیثیت مردم را رعایت مینماید. زاهدترین افراد، کسانی هستند که زبان خود را حفظ میکنند.
دشمنی بهائیت با دین و تشیع به دوران انقلاب اسلامی ختم نمی شود
امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از بیانات خود، به تاریخچه مبارزه با عقاید انحرافی پرداخت و گفت: دشمنی با دین و تشیع، به دوران انقلاب محدود نمیشود، زیرا پیش از انقلاب، در رژیم طاغوت، عناصر وابسته به فرقههای ضاله مانند بهائیت، در پستهای حساسی از جمله وزارت آموزش و پرورش قرار داشتند تا بنیانهای اعتقادی جامعه را سست کنند.
وی اظهار کرد: نمونه عینی آن، حضور «فرخ رو پارسا» در رأس این وزارتخانه بود که با بیحیابی آشکار، به ترویج فرهنگ منحط غربی میپرداخت.
حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به نقشههای شوم استکبار برای نفوذ در باورهای دینی مردم، هشدار داد: متأسفانه در گذشته، حتی افرادی که مسائل دینی را تدریس میکردند، خود از پایبندی به اسلام بیبهره بودند که این نشان از برنامهریزی دشمن برای باورزدایی از نسل جوان داشت.
رد پای منافقین و بهائیت در جنگ ۱۲ روزه مشهود بود
وی افزود: امروز نیز در جنگهای نیابتی مانند جنگ ۱۲ روزه، ردپای منافقین و همین فرقههای انحرافی به وضوح در کشور دیده میشود.
امام جمعه موقت یاسوج بیان کرد: منافقین و اجانب در جنگ ۱۲ روزه دست داشتند و پیشقراول این حملات، همین بهاییان خبیث و پلید بودند و متأسفانه دیده میشود که برخی از اینها در حال تقویت هستند.
وی اضافه کرد: ما باید هوشیار باشیم و با تقویت اقتصادی آنان از طریق اجاره دادن مغازهها در اماکن حساس یا خرید از آنان، به صورت غیرمستقیم به دشمن کمک نکنیم
حجت الاسلام موسوی اعظم بیان کرد: در همین منطقه سادات محمودی استان کهگیلویه و بویراحمد جریان بهائی وجود داشت که شخصیتهای برجستهای از مردم این مناطق همواره به مبارزه با آنها پرداختند.
وی بر هوشیاری در خصوص این فرقه تأکید کرد و گفت: عدهای همچنان در همین شهر یاسوج بهدنبال خرید زمین و مواردی از اینقبیل هستند که مردم در برابر این فرقه هوشیار باشند.
نظر شما