فریاد مرگ بر آمریکا و رژیم صهیونی در راهپیمایی بشارت نصر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم کهگیلویه و بویراحمد در شهرهای مختلف استان بعد از اقامه نماز جمعه، با حضور در راهپیمایی «بشارت نصر» شعارهای مرگ بر آمریکا و رژیم صهیونی را سر دادند.

در شهر یاسوج نمازگزاران بعد از پایان نماز عبادی سیاسی جمعه، مسیر مصلی امام خمینی(ره) تا مسجد جمعه صاحب الزمان این شهر را راهپیمایی کردند.

مردم شهر یاسوج در این راهپیمایی شعارهای «مرگ بر آمریکا»،«مرگ بر رژیم صهیونی» و «غزه قهرمان پیروز شد» را سر دادند.

در شهر دهدشت نیز ، مردم نماز گذار بعد از اقامه نماز جمعه مسیر مصلی امام خمینی(ره) تا میدان مرکزی را پیاده طی کردند و شعارهای دشمن شکن«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر رژیم صهیونی» و « هیهات مناالذله » را سر دادند.

در شهر دوگنبدان نیز نماز گزاران بعد از پایان نماز جمعه مسیر یک کیلومتری را طی کرده و شعارهای «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سر دادند.

مردم شهرهای مختلف بعد از پایان راهپیمایی ، در بیانیه ای خطاب به کشورهای مختلف اعم از آمریکا و رژیم جعلی صیهونی گفتند که حمایت ایران اسلامی از جبهه مقاومت ادامه دارد و اگر دشمن خیال واهی و جنگی به ایران اسلامی داشته باشد با جواب کوبنده نیروهای مسلح کشورمان مواجهه می شوند.