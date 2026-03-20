۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

حضور مردم در میدان محاسبات دشمن را به هم ریخته است

اهواز - امام جمعه بندر امام خمینی گفت: حضور مردم انقلابی و بصیر در میادین از موشک هم مهم‌تر بوده چون همه محاسبات و تحلیل‌های دشمن را به هم ریخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با تبریک فرا رسیدن عید اطاعت و بندگی، عید سعید فطر و همچنین عید نوروز و آغاز سال جدید اظهار کرد: از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که تقارن عید بهار دل‌ها یعنی عید سعید فطر و همچنین عید نوروز سالی پر از خیر و برکت و سربلندی و سرافرازی برای ملت ایران اسلامی باشد.

وی با اشاره به تصمیم برخی سران عشایر و طوایف برای عدم برگزاری مراسم جشن و شادی عید فطر افزود: از همه بزرگان و سران عشایر و اقوام مختلف که با توجه به شهادت رهبر شهیدمان و همچنین شهادت فرماندهان و مسئولان و مردم ایران اسلامی اعلام کردند که امسال فقط به نماز عید فطر اکتفا می‌کنند و رسوم جاری در ایام عید را به حرمت شهدای مدافع وطن انجام نمی‌دهند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

خطیب جمعه بندر امام خمینی در ادامه به حضور مستمر مردم در میدان اشاره و بیان کرد: یکی از موضوعاتی که دشمن را متحیر و متعجب کرده است حضور مردم در خیابان‌ها است و با گذشت ۲۰ روز از جنگ همچنان در عزاداری امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی همچنان محکم و استوار پای کار انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: اگر نمره‌ای بالاتر از ۱۰۰ و ۲۰ وجود داشت، باید آن را به مردم انقلابی و ولایتمدار و حاضر در صحنه می‌داد. حضور مردم انقلابی و بصیر در میادین از موشک هم مهم‌تر است چون همه محاسبات و تحلیل‌های دشمن را به هم ریخته است. همه دشمنان بدانند ما ملت ایران اسلامی تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس و تا پای جان برای ایران ایستاده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به عملکرد خیره کننده نیروهای مسلح کشور عنوان کرد: دشمن متجاوز آمریکایی، صهیونی ضربات جبران‌ناپذیری در همه ابعاد از نیروهای مسلح مؤمن و شجاع ملت ایران اسلامی خورده است و امروز همه دنیا از قدرت نیروهای مسلح حیرت‌زده هستند.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: یکی از شگفتی‌ها، هدف قرار گرفتن جنگنده فوق پیشرفته نسل پنجم F-۳۵ آمریکا بود، البته دشمنان خبیث و حقیر باید منتظر شگفتانه‌های بیشتری از نیروهای مسلح مخلص و دلیر ایران اسلامی باشند.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: دشمن آمریکایی، صهیونی زمانی می‌گفت ما اجازه نخواهیم داد که حتی یک بشکه نفت از ایران فروخته شود، حالا امروز نمی‌تواند یک بشکه نفت را از اینجا خارج کند و به غلط کردن افتاده است، این است عزت و اقتدار ایرانی که امروز همه دنیا آن را تماشا می‌کنند.

