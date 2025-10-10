امام جمعه موقت ایلام:هوشمندی جنبش حماس باعث پیروزی مردم غزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعده مرادبیگی در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: پیروزی‌های اخیر غزه، نشان‌دهنده مقاومت و بیداری ملت‌ها در مقابل ظلم و نقاب نفاق جریان‌های مدعی حقوق بشر است. این اقدامات باعث آشکار شدن چهره واقعی رژیم‌های ظالم در دنیا شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به اهمیت تولید داخلی و استانداردهای کیفیت کالاها پرداخت و افزود: روز جهانی استاندارد، یادآور ضرورت تولید و ارائه کالاهای باکیفیت است. کالاهای استاندارد نه تنها اعتماد مردم را جلب می‌کنند، بلکه موجب ارتقای سطح تولید داخلی و جلوگیری از ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار می‌شوند. مسئولان باید نظارت مستمر بر بازار و تولید داشته باشند تا اعتماد مردم به تولید داخلی حفظ شود.

امام جمعه موقت ایلام با تقدیر از نقش نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت استان، اظهار داشت: امنیت جامعه، پیش‌شرط حرکت اقتصادی، رشد اخلاقی و ارتقای سطح انسانی افراد است. نیروی انتظامی با فداکاری و از خودگذشتگی، حتی در سخت‌ترین شرایط، وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده و شهدای زیادی در راه نظم و امنیت جامعه تقدیم کرده است.

مرادبیگی همچنین بر اهمیت احترام به سالمندان تأکید کرد و گفت: جامعه‌ای که به سالمندان احترام می‌گذارد و آن‌ها را با عزت و کرامت نگه می‌دارد، مورد توجه ویژه خداوند قرار می‌گیرد. باید با ایجاد فضاهای مناسب و ارائه خدمات شایسته، دل سالمندان را شاد کنیم و از این قشر ارزشمند غافل نشویم.

امام جمعه موقت ایلام به مسائل اقتصادی و اجتماعی استان پرداخت و تأکید کرد: مسئولان باید با جدیت برای کاهش مشکلات معیشتی مردم و افزایش فرصت‌های شغلی جوانان تلاش کنند. جوانان استان نیازمند فرصت‌های شغلی و حمایت در فعالیت‌های اقتصادی هستند تا اعتماد مردم به نظام حفظ شود. همچنین مسئولان باید از هرگونه فشار سیاسی یا رابطه‌ای که مانع اجرای صحیح وظایف شود، پرهیز کنند و اولویت خود را خدمت به مردم قرار دهند.