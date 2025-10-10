امام جمعه موقت بیرجند: اسرائیل مقابل مقاومت اسلامی به بن بست رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقرعبادی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند با اشاره به اینکه در ۲ سال اخیر، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک کودکان، زنان و غیرنظامیان فلسطینی را به خاک و خون کشیده است، اظهار کرد: اما مقاومت فلسطین همچنان ادامه دارد.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: جنایات صهیونیست از سوی دولت‌های غربی نادیده گرفته و هیچ وقت محکوم نشد ولی امروز بن بست اسراییل در برابر مقاومت اسلامی را شاهد هستیم.

عبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنانی اخیر خود فرمودند که برای تحقق ایران قوی، باید در چهار جنبه مختلف اقدام کنیم، افزود: این چهار جنبه شامل جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی، و هویتی است که باید در هر چهار عرصه قوی شویم.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی یکی از مهمترین موضوعات مسائل اقتصادی است و دولت باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود و نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها و جلوگیری از دلالی‌های غیرضروری از اقدامات است.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین اظهار کرد: قدرت نظامی یکی از ارکان اصلی قدرت ملی است و در جنگ اخیر ایران اسلامی با رژیم صهیونیستی و آمریکا شاهد بودیم که موشک‌ها و تجهیزات نظامی چگونه توانستند در برابر دشمنان موفقیت های بزرگی را برای ما به دست بیاورند.

عبادی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که این قدرت نظامی باید در کنار قدرت‌های دیگر، مانند دیپلماسی و سیاست خارجی، قرار گیرد، بیان کرد: اگر قدرت نظامی و دیپلماتیک کشور به درستی با یکدیگر هماهنگ نباشند، نمی‌توانیم در برابر دشمنان به موفقیت کامل دست یابیم.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم ایران با همدلی و اتحاد بی‌نظیر خود توانستند فشارها و تهدیدات دشمن را پشت سر بگذارند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه آنچه پیروزی را رقم زد نه تنها قدرت نظامی بلکه همدلی و همراهی مردم بود.

عبادی در زمینه تاثیرات منفی فضای مجازی بر نسل جوان افزود:باید توجه بیشتری به ارتباط با فرزندان خود داشته باشیم زیرا فضای مجازی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای نسل جوان ما است و در این مورد باید آگاهی های خود را افزایش دهیم.

امام جمعه موقت بیرجند یادآور شد: دشمنان به‌ویژه در این فضا در حال هدف‌گیری نوجوانان و جوانان هستند و والدین باید با فرزندان خود در ارتباط نزدیک باشند و با آن‌ها بازی و صحبت کنند و در کنارشان باشند چون این کارها نه تنها به فرزندان کمک می‌کند تا احساس امنیت و محبت کنند، بلکه باعث می‌شود تا روابط بین والدین و فرزندان تقویت شود.

گفتنی است در پایان نماز جمعه نیز مردم بیرجند در حمایت از مردم مظلوم غزه راهپیمایی انجام دادند.