به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این‌ هفته شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، به تبیین جایگاه خطبه بیست‌وهشتم نهج‌البلاغه پرداخت و آن را کلامی دانست که می‌تواند دل انسان را از دنیا جدا کرده و در مسیر بندگی خدا قرار دهد.

وی با اشاره به سخن مرحوم سید رضی، تصریح کرد: در این عالم، اگر بنا باشد سخنی انسان را از تعلقات دنیوی جدا کند و به سوی بندگی خدا سوق دهد، آن سخن چیزی نیست جز خطبه بیست‌وهشتم نهج‌البلاغه.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به شخصیت والای امام علی علیه‌السلام، بیان داشت: دنیا پشت به انسان کرده و آخرت رو به اوست، هر نفس، گامی به سوی مرگ و آخرت است، امروز روز تمرین است، اگر در مسیر بندگی خدا تمرین نکنیم، فردا در میدان مسابقه شکست خواهیم خورد.

هاشمی با نقد غفلت‌های رایج در جامعه، از جمله بی‌توجهی به نماز شب، تضرع و توسل، گفت: دنیا تنها مال و مقام نیست؛ هر آنچه انسان را از خدا دور کند، دنیاست.

وی با اشاره به آیه «والعصر ان الانسان لفی خسر گفت: خسران یعنی نه‌تنها سود نکردن، بلکه از دست دادن تمام سرمایه، اگر امروز توبه نکنیم و خود را تربیت نکنیم، فردا حسرت خواهیم خورد.

امام جمعه موقت شهرکرد با تأکید بر ضرورت بازگشت به خداوند، اذعان داشت: فرصت اندک است، هیچ تضمینی نیست که حتی بتوانیم یک ذکر 'لا اله الا الله' را در لحظه آخر بر زبان جاری کنیم.

هاشمی با اشاره به لزوم رعایت حجاب و تأثیر آن بر سلامت روانی جامعه تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به پوشش، از جمله طلاق و فروپاشی خانواده‌ها است، حجاب یک تکلیف الهی است، نه حقی قابل چشم‌پوشی و بی‌توجهی به آن، آرامش روانی جامعه را بر هم می‌زند و بنیان خانواده‌ها را سست می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه ولایت اهل بیت علیهم‌السلام گفت: کسی که این سرمایه را ندارد، شیطان کاری با او ندارد؛ اما هرچه محبت و معرفت ما به اهل بیت (ع) بیشتر باشد، شیطان برای ما برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد.

امام جمعه موقت شهرکرد با بیان حدیثی از امام هادی علیه‌السلام در خصوص لحظه مرگ یادآور شد: در آن لحظه، هیچ طبیب و حبیبی کاری از دستش ساخته نیست، نه کسی به جای تو می‌میرد و نه کسی توان درمان تو را دارد، باید از اکنون به خدا و اهل بیت (ع) پناه ببریم.

خطیب موقت جمعه شهرکرد عنوان داشت: در لحظه‌ای که جان به گلو می‌رسد، قدر ولایت اهل بیت را خواهیم فهمید.،امام باقر علیه‌السلام فرمود: آن لحظه، پیامبر اسلام بالای سر شما و امیرالمؤمنین پایین پای شما قرار می‌گیرد.

هاشمی با اشاره به توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس، این رخداد را نشان آشکار پیروزی جریان مقاومت دانست و تأکید کرد: رژیمی که دو سال تمام با بی‌رحمی و خشونت هر آنچه در توان داشت علیه مردم غزه به کار گرفت، امروز ناگزیر پای میز مذاکره با نمایندگان مقاومت نشسته است، این یعنی شکست، این یعنی رسوایی.

وی با انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور ایالات متحده که هدف خود را «تأمین امنیت اسرائیل» عنوان کرده بود، گفت: حتی اگر باقی‌مانده غزه را نیز نابود کنند، امنیتی برای اسرائیل حاصل نخواهد شد، این یک توهم است، محور مقاومت امروز با تکیه بر ایمان، ایستادگی و فداکاری، معادلات قدرت را در منطقه تغییر داده است.

امام جمعه موقت شهرکرد به شاخصه‌های عصر امام خمینی (ره) اشاره کرد و یادآور شد: بازگشت جهان به معنویت و شکست پروژه دین‌زدایی غرب از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران کنونی است، جوانان امروز در سراسر جهان، تشنه معنا، فرهنگ و دین‌اند، این عطش، نشانه‌ای از زنده بودن روح مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی است.

هاشمی با تأکید بر پیروزی خون بر شمشیر، افزود: در غزه، مهم‌ترین سلاح مردم، ایستادگی است، آنان با دست خالی، اما با ایمان راسخ، در برابر ماشین جنگی اسرائیل ایستاده‌اند، این همان الگویی است که امام خمینی (ره) به دنیا نشان داد؛ الگویی که امروز در یمن، لبنان و دیگر نقاط مقاومت تکرار می‌شود.

هاشمی با اشاره به هفته پارالمپیک و ورزش جانبازان و معلولان، از مسئولان خواست دغدغه‌های آنان را بشنوند و ادامه داد: درک طرف مقابل، هنری است که هر کسی ندارد، باید قدردان نعمت سلامتی باشیم و با تمام توان در خدمت این قشر باشیم، مسئولان باید وقت بگذارند، بشنوند، و همراهی کنند.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به نقش علما، طلبه‌ها و مسئولان در شکل‌گیری باورهای نسل جوان تاکید کرد: اگر طلبه‌ای اخلاق نداشته باشد، در برابر مردم متواضع نباشد، مردم از انقلاب فاصله خواهند گرفت، شأن مسئولان و علما، فقط نوکری و خادمی مردم است و هیچ‌کس حق تکبر ندارد.

هاشمی افزود: دین‌داری برخی جوانان امروز، گره خورده به سیره عملی مسئولان و روحانیون است اگر مردم در رفتار ما صداقت، تواضع و اخلاق نبینند، از ما و از انقلاب فاصله خواهند گرفت. هنر جذب مردم را اگر نداریم، حداقل سبب ریزش آنان نباشیم.