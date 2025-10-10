به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه کوتاه آمدن نسبت به موضوع حجاب جایز نیست و گفت: حجاب مسئله‌ای قانونی و شرعی در کشور ماست اما عده‌ای غیر متخصص موضع گیری می کنند و نسبت به این موضوع، عقب نشینی و کوتاهی می‌کنند.

وی با بیان اینکه موضوع حفظ حجاب، عفت و حیا در دین اسلام مسئله‌ای محوری است، اظهار کرد: خداوند در آیات قرآن به مسئله حجاب اشاره داشته است تا زنان خود را از مردان بپوشانند.

امام جمعه ارومیه مسئولیت را در دین اسلام همگانی دانست و با بیان اینکه خداوند همه انسان‌ها را مسئول آفریده است، تصریح کرد: در نهج‌البلاغه آمده همه افراد در مقابل جامعه و حتی حیوانات مسئولند و باید احساس مسئولیت کنند.

حجت الاسلام قریشی با انتقاد از سد معبر در شهر توسط فروشندگان، ایجاد ترافیک و عدم رعایت حقوق مردم توسط عده ای افراد افزود: این بی‌مسئولیتی و خودخواهی غیرقابل قبول است؛ باید حقوق و مسئولیت اجتماعی را رعایت کرد.

وی با قدردانی از مدیریت شهری درباره آغاز نهضت آسفالت در ارومیه، خواستار رفع سایر مشکلات شهری شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، با بیان اینکه سرانجام دنیوی و اخروی توسط نماز و عبادت تعیین می‌شود، گفت: اگر نماز در جامعه احیا شود از بسیاری از انحرافات جلوگیری می‌شود لذا از روش‌های نوین نسبت به تبلیغ نماز در جامعه استفاده شود.

وی بابیان اینکه انسان باید دوست و دشمن خود را بشناسد، گفت: در دین اسلام توصیه شده انسان با افراد درستکار دوستی و معاشرت کند.

امام جمعه ارومیه بر ضرورت خوش اخلاقی در خانواده تأکید کرد و افزود: در اسلام تأکید شده انسان تلاش کند در زندگی خود باحل مشکلات مردم و خانواده، آنها را شاد کند.