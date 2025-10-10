ولی زاده: بخشی از ساحل بابلسر به ورزش اتومبیلرانی اختصاص داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی ولی زاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مسابقات قهرمانی آفرود ساحلی، با ابراز خرسندی نسبت به میزبانی از قهرمانان کشوری در شهر اظهار داشت: پس از ۷ سال وقفه، برگزاری مسابقات با استقبال چشمگیر بانوان و مردان از سراسر کشور همراه است. این استقبال را افتخاری برای شهروندان بابلسر و امید برای رشد نشاط اجتماعی میدانیم.
وی با تاکید بر لزوم توسعه بسترهای نشاط در جامعه گفت: ورزش عالیترین گزینه برای نشاط و سلامتی خانوادهها است چراکه ارتباط مستقیم با سلامت نسل بعدی دارد، هر آنچه امروز برای زیرساختهای ورزشی هزینه کنیم در آینده از هزینههای آسیب اجتماعی ما کم میکند.
وی اظهار داشت: ۳۶۰ هکتار اراضی بابلسر برای منطقه آزاد معرفی شده و پیشنهاد دادیم بخشی از این اراضی به فضای ورزش اتومبیلرانی تخصیص یابد. اعتقاد جدی داریم که مسئولان در هر آنچه حال دل مردم را خوب کند باید جلوتر از مردم و پیشران باشند.
فرماندار بابلسر شرکت بانوان در مسابقات اتومبیلرانی را امیدبخش خواند و گفت: این ورزش هیجانی است و به قدرتمند شدن زنان ما کمک میکند. نگاه دولت چهاردهم و رییسجمهور نیز پیادهسازی بسترهای قانونی رشد و برابری برای تمامی اقشار بدون تبعیض است و ما نیز تابع همین نگاه از شرکت بانوان استقبال و حمایت میکنیم. این رویکرد به انسجام میان مردم و دولت کمک میکند.
ولیزاده تصریح کرد: شرکت در مسابقات اتومبیلرانی برای جامعه بانوان ضروریتر است چراکه زنان توانمند ما را از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی مصون میدارند.
نظر شما