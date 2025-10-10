راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور در بابلسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راند دوم مسابقات آفرود قهرمانی کشور از صبح جمعه با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت‌کننده در پارکینگ ۹ بابلسر استان مازندران آغاز شد.

در این رقابت‌ها شرکت‌کنندگان در چهار کلاس مختلف به مصاف یکدیگر می‌روند تا در رقابتی نفس‌گیر، عنوان قهرمانی را کسب کنند.

همچنین کلاس بانوان این دوره از مسابقات نیز روز گذشته ۱۷ مهرماه برگزار شد که در آن ۲۰ نفر ثبت‌نام کردند و ۷ شرکت‌کننده واجد شرایط حضور در رقابت شدند.

مسابقات آفرود قهرمانی کشور با همکاری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل ورزش و جوانان استان مازندران و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مازندران و شهرستان بابلسر برگزار می‌شود.