۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

نیروگاه ۱۳۵ مگاواتی خورشیدی مهاباد کلنگ زنی شد

اصفهان - عملیات اجرایی نیروگاه ۱۳۵ مگاواتی خورشیدی مهاباد به همت بنیاد تعاون فراجا آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ‌زنی نیروگاه ۱۳۵ مگاواتی خورشیدی بنیاد تعاون فراجا ظهر جمعه با فرمان مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، و سردار قاسم ناظر، مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا، برگزار شد. در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و کشوری، از جمله فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز حضور داشتند.

این نیروگاه خورشیدی که نخستین فاز از پروژه بزرگ‌ ٢٣٥مگاواتی بنیاد تعاون فراجا است، به عنوان اولین پروژه این مجموعه در سطح کشور شناخته می‌شود و ظرفیت تولید برق آن ١٣٥مگاوات تعیین شده است. اجرای این پروژه اهمیت بالایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأمین برق پایدار در منطقه دارد.

هدف اصلی این طرح، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور است. با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی و ضرورت حفظ محیط زیست، بهره‌برداری از این نیروگاه می‌تواند تأثیر مثبتی در کاهش گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا داشته باشد. همچنین این پروژه فرصت‌های شغلی جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد و به رونق اقتصادی محلی کمک می‌کند.

استانداری اصفهان با حمایت‌های مستمر خود نقش مهمی در تسهیل روند اجرایی پروژه ایفا کرده است. همکاری نزدیک بین بنیاد تعاون فراجا و نهادهای دولتی استان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی در مسیر توسعه پایدار و تحقق اهداف زیست‌محیطی است. کلنگ آغاز عملیات اجرایی این طرح در مراسم ویدئوکنفرانسی به زمین زده شد و انتظار می‌رود این پروژه به‌زودی مراحل ساخت و بهره‌برداری خود را آغاز کند.

    نظرات

    • عباس قلی IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      به این قبیل کارها خیلی نیاز داریم

