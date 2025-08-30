اصفهان صدرنشین تولید انرژی خورشیدی کشور شد؛آغازاحداث۱۵۰۰مگاوات نیروگاه

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح شنبه در آئین بهره‌برداری از ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان اصفهان، با اشاره به دستاوردهای مدیریت جهادی و آینده‌نگری استاندار، اظهار کرد: با حمایت‌های راهبردی استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصفهان موفق به کسب رتبه نخست تولید انرژی خورشیدی در کشور شده است.

وی افزود: این موفقیت حاصل هم‌افزایی، رفع موانع و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در قالب میز تخصصی انرژی‌های نوین است که امروز ثمرات آن نمایان شده است.

مدیر انرژی‌های نوین استان اصفهان تصریح کرد: در سال جاری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان با اضافه شدن ۸۰ مگاوات به ظرفیت قبلی ۲۴۶ مگاوات به نزدیک ۳۳۰ مگاوات رسیده و بخش قابل توجهی از نیاز انرژی استان را به صورت پاک و پایدار تأمین می‌کند.

کریمی ادامه داد: با همکاری فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران کلنگ احداث بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان به زمین زده خواهد شد، پروژه‌هایی که می‌توانند آینده انرژی اصفهان را متحول کنند.

وی تاکید کرد: این حرکت عظیم گامی در مسیر تحقق برنامه تولید ۵۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان برنامه هفتم است و همه ظرفیت‌های استان در تحقق آن سهیم هستند.

کریمی اصفهان را علاوه بر «بهشت صنعت، هنر و فرهنگ»، شایسته عنوان «بهشت انرژی خورشیدی کشور» دانست و خاطرنشان کرد: این استان می‌تواند به الگویی درخشان در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.

همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی و بهره‌برداری همزمان از ۲۵ پروژه انرژی خورشیدی در اصفهان انجام شد. این طرح‌ها با مجموع ظرفیت هزار و ۵۸۰ مگاوات و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، با مشارکت بخش خصوصی و با هدف توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور اجرا شده است.

به گفته مدیر انرژی‌های نوین استان، اجرای این پروژه‌ها ضمن تأمین پایدار انرژی، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر را فراهم کرده و نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند. اصفهان به دلیل ظرفیت بالای تابش خورشید، یکی از قطب‌های اصلی تولید برق خورشیدی کشور است و بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مهم در تحقق اهداف ملی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.