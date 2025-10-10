به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به بازدید میدانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه فرماندار ویژه شهرستان میناب و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان از منطقه توکهور وهشتبندی عنوان کرد: حضور مسئولان در بین مردم و لمس مشکلات مردم از نزدیک باعث دلگرمی آنها به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی افزود: منطقه توکهور وهشتبندی با مشکلات متعددی در حوزه های اموزشی، بهداشتی و درمانی ، ورزشی، راه و غیره رنج می برد که رفع آنها نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

حجت‌الاسلام پور حسینی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز تصریح کرد: نماز از پر برکت ترین و پر معنا ترین گردهمایی های امت اسلامی است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به توافق حماس با رژیم صهیونسیتی، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونسیتی پس از دو سال جنگ و خون ریزی و کشتار مردم بی دفاع غزه به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

وی گفت: نابودی حماس و آزادی اسرا از مهمترین اهداف جنگ از سوی صهیونیست ها بود که محقق نشد و بعد از دو سال ناچار به توافق شدند.

امام جمعه توکهور وهشتبندی اظهار کرد: صهیونیست ها برای نجات خود از جنگ غزه دست به دامان آمریکای جنایت کار شدند.

پور حسینی افزود: صهیونیست ها اصلا قابل اعتماد نیستند و همواره نشان داده اند که به هیچ توافقی پایبند نیستند.