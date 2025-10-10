یکتا:جنگ ۱۲ روزه، «جنگ وجودی» و نقطه عطف مقاومت جوانان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه جمعه در یادواره شهدای مقاومت با اشاره به نقش برجسته رزمندگان در مناطق جنوبی کشور،اظهار کرد: ایثار و فداکاری رزمندگان در خط مقدم نبردهای توحیدی، در سطحی والا و کمنظیر رقم خورده است.
مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیاننور با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه «جنگ وجودی» است، گفت: این نبرد نه فقط میان کشورها بلکه میان ارزشها و باورهای ملتها جریان دارد و همه نسلها باید در آن نقشآفرینی کنند.
وی اظهار کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس در برابر صدام و کشورهای منطقه، این بار با مقابله با ائتلافی جهانی از نظر فناوری و تجهیزات نظامی مواجه شده است.
یکتا همچنین بر نقش نسل جوان تأکید کرد و گفت: نسل دهه شصتی و هشتادی باید بدانند که ایران و انقلاب در این نبرد جهانی بهخوبی شناخته شدهاند و وظیفه آنها در ساختن تمدن نوین اسلامی کاملاً مشخص است.
وی با اشاره به اهمیت پیوند عاطفی میان خانوادههای شهدا و نسل جوان، گفت: این ارتباط، پشتوانهای روحی و معنوی برای مقاومت ملت ایران بهشمار میرود.
وی همچنین خطاب به مردم و جوانان تأکید کرد: دشمن بهدنبال تضعیف روحیه جامعه است، اما ایران و نسل جوان آن نشان دادهاند که در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، پیروز میدان خواهند بود.
