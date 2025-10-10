  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

یکتا:جنگ ۱۲ روزه، «جنگ وجودی» و نقطه عطف مقاومت جوانان ایرانی

گرگان-مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان‌نور، نبرد ۱۲ روزه را «جنگ وجودی» خواند و گفت: نسل جوان ایران باید خود را برای تحقق تمدن نوین اسلامی آماده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه جمعه در یادواره شهدای مقاومت با اشاره به نقش برجسته رزمندگان در مناطق جنوبی کشور،اظهار کرد: ایثار و فداکاری رزمندگان در خط مقدم نبردهای توحیدی، در سطحی والا و کم‌نظیر رقم خورده است.

مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیان‌نور با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه «جنگ وجودی» است، گفت: این نبرد نه فقط میان کشورها بلکه میان ارزش‌ها و باورهای ملت‌ها جریان دارد و همه نسل‌ها باید در آن نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس در برابر صدام و کشورهای منطقه، این بار با مقابله با ائتلافی جهانی از نظر فناوری و تجهیزات نظامی مواجه شده است.

یکتا همچنین بر نقش نسل جوان تأکید کرد و گفت: نسل دهه شصتی و هشتادی باید بدانند که ایران و انقلاب در این نبرد جهانی به‌خوبی شناخته شده‌اند و وظیفه آن‌ها در ساختن تمدن نوین اسلامی کاملاً مشخص است.

وی با اشاره به اهمیت پیوند عاطفی میان خانواده‌های شهدا و نسل جوان، گفت: این ارتباط، پشتوانه‌ای روحی و معنوی برای مقاومت ملت ایران به‌شمار می‌رود.

وی همچنین خطاب به مردم و جوانان تأکید کرد: دشمن به‌دنبال تضعیف روحیه جامعه است، اما ایران و نسل جوان آن نشان داده‌اند که در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، پیروز میدان خواهند بود.

