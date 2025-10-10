فریاد انزجار آذری ها از رژیم غاصب اسراییل در راهپیمایی «بشارت نصر»

خبرگزاری مهر- گروه استانها: نمازگراران در آذربایجان غربی بعد از برگزاری نماز جمعه با حضور پرشور و گسترده در خیابان ها ضمن حمایت از مردم مقاوم و قهرمان فلسطین خشم و نفرت خود از جنایات رژیم غاصب اسراییل را فریاد زدند.

در ارومیه نمازگزاران از مقابل مصلی ارومیه تا تقاطع خیابان شهید پزشکیان راهپیمایی و انزجار خود را از استکبار و رژیم صهیونیستی با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی و آمریکایی اعلام کردند.

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر امریکا»، «مرگ بر اسراییل»، «صهیون جنایت می کند ترامپ حمایت می کند»، «ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» همراهی و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان که پرچم‌های فلسطین، حزب‌الله، جمهوری اسلامی ایران، تصاویر شهیدان مقاومت و رهبر معظم انقلاب را در دست داشتند، با قرائت قطعنامه ای خواستار پایان اشغالگری در سرزمین‌های اشغالی شدند.

راهپیمایی «بشارت نصر» در خوی

مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه شهرستان خوی امروز پس از اقامه نماز جمعه، در راهپیمایی «بشارت نصر» از مقابل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تا هسته مرکزی شهر، با سردادن شعارهای ضدصهیونیستی، جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه را محکوم کردند.

در این راهپیمایی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، روحانیون، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، راهپیمایان ضمن ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، خواستار توقف فوری حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و حمایت جدی کشورهای اسلامی از آرمان قدس شریف شدند.

در پایان این مراسم نیز بیانیه‌ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین قرائت شد.

راهپیمایی بشارت نصر در تکاب

نمازگزاران تکابی بعد از نماز جمعه در صفوف راهپیمایی بشارت نصر همدلی خود را با مردم غزه اعلام داشتند و این نصرت حاصله را مایه عزت مسلمانان غزه و شکست رژیم صهیونیستی دانستند.

نمازگزاران جمعه در تکاب با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائبل انزجار خود را از دسیسه‌های نسل کشان آمریکایی- صهیونیستی اعلام کردند.

راهپیمایان تکابی مسیر مصلی شهرستان تا گلزار شهدا را با سردادن شعارهای ضد آمریکایی صهیونیستی طی کردند.

فریاد انزجار مردم نقده از رژیم غاصب در راهپیمایی بشارت نصر

راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان غزه، پس از اقامه نماز جمعه با حضور نمازگزاران در نقده برگزار شد.

نمازگزاران جمعه در نقده، این هفته خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام و از پیروزی حماس بر رژیم کودک کش ابراز خرسندی کردند.

راهپیمایی جمعه نصر در این شهرستان، بعد از نماز جمعه از مسجد جامع واقع در خیابان پیروزی به سمت خیابان امام برگزار شد.

راهپیمایی «بشارت نصر» همزمان با سراسر کشور و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.