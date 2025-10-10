مظفری: اختلاف در شورای شهر نباید به نزاع و دو دستگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به موضوعات مختلف بین‌المللی، ملی و استانی پرداخت و بر ضرورت پرهیز از تهمت، حفظ وحدت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی در خطبه نخست با اشاره به آیه ۵۸ سوره احزاب گفت: یکی از مصادیق تقوا، پرهیز از اتهام و بهتان زدن به دیگران است. خدای متعال کسانی را که مردان و زنان مؤمن را به ناحق متهم می‌کنند، دچار «بهتان و گناهی آشکار» دانسته است. بر اساس روایات، بهتان زدن به مؤمن از کوه‌ها سنگین‌تر و از آسمان‌ها بزرگ‌تر است و پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند که بهتان‌زننده در قیامت بر تلی از آتش محشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: جامعه مؤمن باید مراقب این گناه بزرگ اجتماعی باشد و اجازه ندهد اتهام‌زنی و انگ‌زدن در فضای عمومی رواج پیدا کند.

امام جمعه قزوین در ادامه ضمن تبریک روز جهانی پست، از خدمات کارکنان پست استان قزوین قدردانی کرد و گفت: کارکنان پست امانت‌داران مردم هستند و برای رساندن بسته‌ها با دقت و سرعت تلاش می‌کنند که این خدمت صادقانه جای تشکر دارد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز بزرگداشت حافظ، گفت: حافظ شیرازی از حافظان قرآن بود و الهام آثار ماندگارش از قرآن کریم نشأت گرفته است. هرکس به گنج بی‌پایان قرآن راه یابد، اگر اهل هنر و شعر نیز باشد، اثرش جاودانه خواهد شد.

آیت‌الله مظفری به طرح جدید ترامپ برای صلح در غزه اشاره کرد و گفت: این طرح ۲۰ ماده‌ای، تلاشی فریبکارانه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که نه‌تنها سخنی از عقب‌نشینی کامل اسرائیل در آن نیست، بلکه مدیریت غزه را به شورای بین‌المللی تحت قیمومیت آمریکا و انگلیس می‌سپارد و خواستار خلع سلاح حماس می‌شود.

وی افزود: حماس هوشمندانه این طرح را به‌صورت مشروط پذیرفته و با خلع سلاح و اداره بین‌المللی غزه مخالفت کرده است. تأکید حماس بر اداره غزه توسط دولت فلسطینی و عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی، معادلات آمریکا و اسرائیل را بر هم زده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین اضافه کرد: امیدواریم مقاومت با هوشیاری کامل مسیر خود را ادامه دهد و فریب آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخورد.

امام جمعه قزوین در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب برای سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در پیام خود، نماز را فریضه‌ای حیات‌بخش دانستند که دل را آرام، اراده را استوار، ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند.

وی تاکید کرد: ایشان از همه متدینان، خانواده‌ها، معلمان و مبلغان خواستند در ترویج فرهنگ نماز بکوشند و از ابزارهای نوین برای آموزش و تبیین این فریضه الهی بهره ببرند.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب افزود: اگر جامعه‌ای دل آرام، اراده پولادین، ایمان عمیق و امید زنده داشته باشد، به سعادت دنیا و آخرت خواهد رسید.

آیت‌الله مظفری در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره شورای شهر قزوین گفت: در این دوره از شورای شهر و شهرداری خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده است که باید قدردان زحمات اعضا و مدیران شهری بود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اختلاف نظر در هر جمعی طبیعی است اما نباید به نزاع و دو دستگی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: همه اعضای شورا چه موافق و چه مخالف شهردار، افراد مؤمن، انقلابی و دغدغه‌مند هستند اما اکنون بیش از هر زمان نیازمند آرامش، همدلی و وحدت هستیم و نباید اجازه دهیم دشمنان از اختلافات داخلی سوءاستفاده کنند.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: اگر تخلفی وجود دارد، باید از مسیر قانونی و قضایی پیگیری شود و نباید این مباحث به صحن علنی شورا و فضای عمومی جامعه کشیده شود بلکه همه باید با همدلی و خدمت بیشتر طعم شیرین خدمت را در کام مردم ماندگار کنند.