به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر به خصوص در سال های پس از همه گیری کرونا مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص به خارج از کشور بالاخص در حوزه سلامت به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده بود. این روند افزایشی باعث نگرانی شده بود، چرا که خروج این افراد می‌توانست به کاهش ظرفیت‌های علمی، پزشکی و خدماتی کشور منجر شود. به ویژه در بخش‌های حساس مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، و نظام سلامت، نیاز به حفظ و حمایت از نیروهای توانمند و متخصص بیش از پیش احساس می‌شد.

با وجود تلاش‌های مختلف برای کاهش این روند مهاجرت، آمارها در چند سال گذشته همچنان نشان از افزایش خروج نخبگان داشت. عواملی همچون شرایط اقتصادی، فرصت‌های بهتر شغلی و تحقیقاتی در خارج از کشور، و مسائل اجتماعی از جمله دلایل اصلی این مهاجرت‌ها عنوان می‌شد. اما در سال ۱۴۰۳، نشانه‌هایی از تغییر این روند مشاهده شده است.

براساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی، روند مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که می‌تواند حاکی از بهبود شرایط یا تاثیرگذاری سیاست‌های جدید باشد. کاهش قابل توجه در تعداد مدارک آزاد شده از دانشگاه‌های برتر، و همچنین افت مهاجرت در میان پزشکان و پرستاران، از جمله این تغییرات مثبت به شمار می‌رود.

در همین رابطه سعید خدایگان، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند مهاجرت نخبگان در سال‌ های اخیر گفت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، تعداد مدارک آزاد شده از دانشگاه‌های برتر کشور در وزارت علوم ۳۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش معمولاً با ضریب ۶۰ درصد منجر به کاهش میزان مهاجرت می‌شود.

وی افزود: بنابراین پیش‌بینی ما این است که روند مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر وزارت علوم حدود ۱۸ درصد کاهش یافته باشد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال این روند، پس از حدود پنج سال، مجموع آمار مهاجرت پزشکان در سال ۱۴۰۳ کاهش ۱۸ درصدی را ثبت کرده است که این رقم توسط سازمان نظام پزشکی نیز تأیید شده است.

خدایگان گفت: علاوه بر این، سازمان نظام پرستاری گزارش داده است که مهاجرت پرستاران نیز در سال ۱۴۰۳ کاهش قابل توجهی داشته است. در حالی که طی سال‌های گذشته روند مهاجرت پرستاران افزایشی بود، امسال با کاهش ۳۵ درصدی روبه‌رو شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی، پزشکان و پرستاران به طور قابل توجهی کاهش یافته است که می‌تواند نویدبخش حفظ سرمایه‌های انسانی کشور باشد.