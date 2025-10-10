قربانی: فراخوان عضویت روحانیون در شبکه امامان جماعت مدارس اعلام شد

حجتالاسلام متین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از تشکیل شبکه امامان جماعت مدارس، انسجامبخشی به فعالیتهای تبلیغی فرهنگی روحانیون در مدارس و ثبت دقیق خدمات تبلیغی آنان در سامانه جامع مبلغین (شمع) است.
مسئول امور مبلغین ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: امامان جماعت مدارس آموزش و پرورش میتوانند با عضویت در این شبکه، از مزایایی همچون ثبت سابقه فعالیت تبلیغی، دریافت هدیه متبرک در طرح تکریم مبلغین و نیز بهرهمندی از محتوای آموزشی و دورههای مهارتی تبلیغ در مدرسه برخوردار شوند.
وی بیان کرد: فرایند عضویت در این شبکه بسیار ساده است؛ روحانیون ابتدا با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، نسبت به دریافت گواهی تأیید امام جماعت مدرسه اقدام میکنند، سپس با ورود به صفحه شخصی خود در سامانه شمع و انتخاب بخش شبکههای تبلیغی، میتوانند گزینه شبکه امام جماعت مدارس را انتخاب و ثبتنام خود را تکمیل کنند.
قربانی تأکید کرد: ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با نگاه به ظرفیت عظیم روحانیون مدارس، در تلاش است تا فعالیت تبلیغی در مدارس را هدفمند، اثرگذار و مبتنی بر نیازهای فرهنگی دانشآموزان سامان دهد. امیدواریم با مشارکت گسترده روحانیون، این شبکه به بستری پویا برای همافزایی، تجربهمحوری و ارتقای کارآمدی تبلیغ در مدارس تبدیل شود.
نظر شما