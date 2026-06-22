غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند ثبتنام سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و اظهار کرد: والدین متقاضی استفاده از سرویس دانشآموزی از ابتدای تیرماه تا پایان روز ۳۱ تیر فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی «سپند» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه این ثبتنام با هدف ساماندهی هرچه بهتر ناوگان سرویس مدارس انجام میشود، افزود: خانوادهها میتوانند با ورود به سامانه سپند و ثبت اطلاعات دانشآموز، درخواست خود را برای بهرهمندی از خدمات سرویس مدارس ثبت کنند تا برنامهریزی لازم برای تخصیص ناوگان و ارائه خدمات در آغاز سال تحصیلی انجام شود.
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت ثبتنام در زمان تعیینشده، تصریح کرد: ثبت اطلاعات دانشآموزان در بازه زمانی اعلامشده، نقش مهمی در مدیریت ناوگان، تعیین مسیرهای سرویس، افزایش کیفیت خدمات و برنامهریزی دقیق برای آغاز سال تحصیلی خواهد داشت.
شهبازی با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط در اجرای این طرح گفت: سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان و پلیس راهور، تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود را برای ارائه خدمات ایمن، منظم و استاندارد در حوزه سرویس مدارس به کار خواهد گرفت.
وی تأمین امنیت و آرامش دانشآموزان را از مهمترین اولویتهای این سازمان برشمرد و افزود: نظارت بر عملکرد ناوگان، بررسی صلاحیت رانندگان، کنترل وضعیت فنی خودروها و رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی با جدیت دنبال خواهد شد تا خانوادهها با اطمینان خاطر از این خدمات استفاده کنند.
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: سامانه سپند علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند ارائه خدمات، امکان نظارت هوشمند، مدیریت اطلاعات و ارتقای کیفیت خدماترسانی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ساماندهی سرویس مدارس ایفا میکند.
شهبازی در پایان از والدین خواست ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: خانوادهها با مراجعه به سامانه سپند از اول تا ۳۱ تیرماه میتوانند نسبت به ثبتنام سرویس مدارس اقدام کنند تا مقدمات ارائه خدمات مناسب و بهموقع برای دانشآموزان در سال تحصیلی آینده فراهم شود.
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