بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ فیلم و عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده در صنعا پایتخت یمن و سایر استان های این کشور بار دیگر حمایت خود را از ملت فلسطین و ساکنان نوار غزه اعلام کردند.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی که با عنوان «طوفان الاقصی، دو سال جهاد و فداکاری تا پیروزی» در میدان السبعین صنعا قرائت شد، آمده است: ما به مردم فلسطین و مقاومت به خاطر پایداری و صبر بی‌نظیرشان تبریک می‌گوییم.

راهپیمایان یمنی تأکید کردند: دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهدافی که از روز اول جنگ علیه غزه اعلام کرده بود، شکست خورده و با وجود پشتیبانی حامی آمریکایی خود، ناتوان است.

در بخش دیگری از بیانیه پایانی آمده است: مقاومت و مردم فلسطین نه متزلزل شده‌اند و نه تسلیم شده‌اند و به امت و جهان برای پیروزی حق از طریق صبر و شکست استبداد، درس آموخته اند.

مردم یمن اعلام کردند: ما به وفاداران به غزه، در درجه اول حزب‌الله لبنان، مقاومت در عراق و جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم.

آنها همچنین بر «آمادگی مداوم خود برای اقدام جامع در مواجهه با هرگونه تشدید تجاوز از سوی اسرائیل، آمریکا یا عر طرف دیگری تأکید کردند» و افزودند: ما در برابر توطئه‌های دشمن علیه کشورمان یا کشورهای منطقه‌ برای منحرف کردن ما از آرمان اصلی‌مان هوشیار هستیم و آماده‌ایم تا با این توطئه ها مقابله و آن را خنثی کنیم.

در بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی مردم یمن تأکید شد: ما به برادرانمان در فلسطین درباره تعهد مداوم خود به آرمان فلسطین و حمایت دائمی از آنها اطمینان می دهیم و همانطور که رهبرمان گفت، به آنها می‌گوییم: "شما تنها نیستید."



