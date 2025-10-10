  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ فیلم و عکس

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ فیلم و عکس

راهپیمایان یمنی ضمن تبریک پیروزی مردم غزه به محور مقاومت و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردند که رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود از تجاوز به نوار غزه شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده در صنعا پایتخت یمن و سایر استان های این کشور بار دیگر حمایت خود را از ملت فلسطین و ساکنان نوار غزه اعلام کردند.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی که با عنوان «طوفان الاقصی، دو سال جهاد و فداکاری تا پیروزی» در میدان السبعین صنعا قرائت شد، آمده است: ما به مردم فلسطین و مقاومت به خاطر پایداری و صبر بی‌نظیرشان تبریک می‌گوییم.

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ عکس

راهپیمایان یمنی تأکید کردند: دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهدافی که از روز اول جنگ علیه غزه اعلام کرده بود، شکست خورده و با وجود پشتیبانی حامی آمریکایی خود، ناتوان است.

در بخش دیگری از بیانیه پایانی آمده است: مقاومت و مردم فلسطین نه متزلزل شده‌اند و نه تسلیم شده‌اند و به امت و جهان برای پیروزی حق از طریق صبر و شکست استبداد، درس آموخته اند.

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ عکس

مردم یمن اعلام کردند: ما به وفاداران به غزه، در درجه اول حزب‌الله لبنان، مقاومت در عراق و جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم.

آنها همچنین بر «آمادگی مداوم خود برای اقدام جامع در مواجهه با هرگونه تشدید تجاوز از سوی اسرائیل، آمریکا یا عر طرف دیگری تأکید کردند» و افزودند: ما در برابر توطئه‌های دشمن علیه کشورمان یا کشورهای منطقه‌ برای منحرف کردن ما از آرمان اصلی‌مان هوشیار هستیم و آماده‌ایم تا با این توطئه ها مقابله و آن را خنثی کنیم.

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ عکس

در بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی مردم یمن تأکید شد: ما به برادرانمان در فلسطین درباره تعهد مداوم خود به آرمان فلسطین و حمایت دائمی از آنها اطمینان می دهیم و همانطور که رهبرمان گفت، به آنها می‌گوییم: "شما تنها نیستید."

بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صنعا+ عکس


 

 

