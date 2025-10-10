به گزارش خبرگزاری مهر،عملیات لکهگیری آسفالت در انتهای حوزه محور رودخانه کهنوج – فاریاب کرمان، حدفاصل سهراه کنگرلو (کلهتپه) تا روستای باغشاه، با هدف ارتقای سطح کیفی راه و افزایش ایمنی تردد انجام شد.
آرش زاور، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان رودان در این باره گفت: عملیات لکهگیری آسفالت از جمله اقدامات مهم در حوزه نگهداری راههاست که علاوه بر جلوگیری از گسترش آسیبها، موجب کاهش هزینههای ترمیم در آینده و ارتقای ایمنی عبور و مرور میشود.
وی افزود: با توجه به نقش حیاتی محورهای مواصلاتی در جابهجایی مسافر و کالا، بهسازی و ترمیم مقاطع آسیبدیده از اولویتهای اصلی راهداری است و راهداران شهرستان رودان در این زمینه به صورت شبانهروزی مشغول خدمترسانی هستند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان رودان با اشاره به اهمیت این محور در ترددهای محلی و ارتباطی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات لکهگیری در محدوده سهراه کنگرلو تا روستای باغشاه علاوه بر تسهیل در تردد، نقش موثری در کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی کاربران جاده خواهد داشت.
زاور در پایان تأکید کرد: اداره راهداری شهرستان رودان همواره در تلاش است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و برنامهریزی منظم، سطح خدمات نگهداری و ایمنی راهها را ارتقا داده و شرایط مناسبی برای سفرهای جادهای فراهم کند.
