به گزارش خبرگزاری مهر، سروان هادی امیریان رئیس پلیس راه شهرستان رودان گفت: به‌دنبال بارندگی‌های شدید و افزایش حجم روان‌آب‌ها، مسیر ارتباطی روستای چیرم‌آباد در بخش رودخانه به دلیل طغیان رودخانه و به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان به‌طور کامل مسدود شده است.

وی افزود: رانندگان و اهالی منطقه می‌توانند تا بازگشت شرایط به حالت عادی از مسیر جایگزین شهر زیارتعلی به روستای رودخانه‌بَر برای تردد استفاده کنند و از حضور در حاشیه رودخانه‌ها جداً خودداری نمایند.

وی تصریح کرد: هرگونه تردد در مسیر مسدود شده با توجه به شرایط ناپایدار جوی و احتمال افزایش سطح آب خطرآفرین بوده و از شهروندان درخواست می‌شود همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و دستگاه‌های امدادی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشایی مسیر پس از فروکش کردن آب و ایمن‌سازی کامل راه انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی‌های بعدی از طریق مراجع رسمی صورت می‌گیرد.