نماینده هی بال ایران در مسابقات آزاد جهانی اردن صاحب مدال برنز شد

سینا ولی‌زاده در رقابت های هی‌بال آزاد جهانی اردن صاحب مدال برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سینا ولی‌زاده که پیش‌تر با پیروزی‌های متوالی مقابل حریفانی از ایران، اردن، هند و چین به جمع چهار بازیکن برتر رقابت‌ها راه یافته بود، عصر امروز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در دیدار مرحله نیمه‌نهایی به مصاف جک ویلن از بریتانیا رفت.

در این دیدار نزدیک و مهیج، ولی‌زاده با وجود بازی درخشان و رقابت پایاپای، در نهایت با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب حریف انگلیسی خود شد و با شایستگی بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

بدین ترتیب نماینده کشورمان با عملکردی قابل تحسین، مسابقات آزاد هی‌بال اردن را با کسب مدال برنز به پایان رساند.

زینب حاجی حسینی

