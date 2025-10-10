به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه همزمان با روز ملی زایندهرود، نشست معرفی کتاب رضا نوربختیار با عنوان «کنار هررودی قدم زدم، آن رود زایندهرود شد» در خانه زرد اصفهان برگزار شد.
مهدی تمیزی، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ و هنر اصفهان، درباره اهمیت زایندهرود و نقش آن در شکلگیری هویت تاریخی و فرهنگی این شهر سخن گفت.
وی با اشاره به ارتباط رودخانه با حیات اصفهان اظهار کرد:اصفهان در زمره معدود شهرهای جهان است که هویت و حیاتش بهطور مستقیم با رودخانهای گره خورده است. بیتردید، زایندهرود در طول تاریخ نهتنها شریان حیاتی این شهر، بلکه یکی از منابع اصلی الهام هنرمندان، نویسندگان و اندیشمندان بوده است.
وی در بخشی از سخنانش به شرایط امروز زایندهرود و بحرانهای پیشآمده برای این رود تاریخی پرداخت و گفت: همانطور که دریاچه ارومیه در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت، زایندهرود نیز باید در کانون دغدغه مردم و مسئولان قرار گیرد. متأسفانه در سالهای اخیر، اصفهان و رودخانهاش کمتر از آنچه شایسته است در رسانهها بازتاب یافته و گاهی حتی با نوعی بیمهری و اصفهانستیزی همراه بوده است. این در حالی است که زایندهرود بخشی از هویت ایران است و جهانیان، اصفهان را بیش از بسیاری از شهرهای دیگر کشور به واسطه این رود میشناسند.
این نویسنده با اشاره به کتاب رضا نوربختیار تأکید کرد: ثبت خاطرات تصویری از رودخانه در دهههای گذشته، ارزش ماندگاری دارد.
وی ادامه داد: کتاب «کنار هر رودی قدم زدم، آن رود زایندهرود شد» فرصتی است برای بازخوانی خاطرات جمعی و ثبت تصاویری که بسیاری از ما هنوز در ذهن داریم. امید است روزی دوباره صحنههایی که در این کتاب گردآوری شدهاند، در واقعیت اصفهان تکرار شوند و رودخانه جان دوباره بگیرد.
در پایان این نشست، حاضران به گفتوگو و تبادل نظر درباره اهمیت حفاظت از زایندهرود و بازتاب آن در هنر و ادبیات پرداختند و بر ضرورت توجه ملی به این میراث طبیعی و فرهنگی تأکید کردند و در کنار آن از نمایشگاه کاریکاتور برای زاینده رود به کیوریتور محسن شریفی بازدید کردند.
