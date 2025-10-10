حسینی: امنیت امروز میهن اسلامی به دلیل اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از کارکنان و خانوادههای نیروی انتظامی شهرستان آمل گفت: امنیتی که امروز در میهن اسلامی حکمفرماست، به دلیل اقتدار و قدرت نیروهای مسلح است که با اتکال به خداوند متعال و در مسیر رضایت او، امنیت را برای مردم فراهم کردهاند.
وی در ادامه افزود: این امنیت نتیجه تلاشهای مجاهدانه و روحیه جهادی تکتک کارکنان و سربازان نیروی انتظامی است که کارنامهای درخشان از خود به یادگار گذاشتهاند و قابل ستایش است.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران با اشاره به فداکاری و ایثار کارکنان نیروی انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت، بیان داشت: در مجموعه فرماندهی انتظامی استان مازندران، فداکاری و ایثار در جهت تأمین امنیت به وضوح قابل مشاهده است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرده و افزود: این امنیت و اقتدار در کشور حاصل زحمات و تقدیم بیش از ۶۴۰ شهید است که جانفشانی و خدمت بیمنت آنها، باعث سربلندی و عزت کشور شده است.
وی در ادامه سخنان خود، به مبارزه نیروی انتظامی و دیگر نیروهای مسلح در جبهه جنگ نرم، مقابله با قاچاق سلاح، مهمات و مواد مخدر اشاره کرده و گفت: نیروی انتظامی در مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی و نظام سلطه، با قدرت و اقتدار ایستاده است. ملت ایران به این جانفشانی و تلاشها افتخار میکند.
در پایان مراسم، از کارکنان و خانوادههای انتظامی شهرستان آمل و همچنین از فرزندان نخبه، حافظان قرآن و افتخارآفرینان فرهنگی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
