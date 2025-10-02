حجت الاسلام حسینی: نیروی انتظامی بازوی توانمند نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، بر نقش بیبدیل این نیرو در تأمین امنیت پایدار، مقابله با تهدیدات و حفظ آرامش جامعه تأکید کرد و از ایثار و جانفشانی کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کرد.
وی جایگاه این نیرو را بهعنوان قلعهای مستحکم و حصنی نفوذناپذیر در تأمین امنیت و آرامش کشور توصیف کرد.
در ادامه متن این پیام آمده است:بیشک امنیت، ودیعهای الهی و نعمتی بزرگ است که استمرار آن در هر جامعهای، مرهون تلاشهای مجاهدانی است که با ایمان راسخ و تبعیت از ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای مدظلهالعالی، با جانفشانی و ایثار خستگیناپذیر، حریم مقدس انقلاب و ارزشهای اسلامی را پاسداری میکنند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل نیروی انتظامی در حفظ نظم و قانون افزود:این نیرو نه تنها در عرصه انتظامی، بلکه در جبهههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز حضوری فعال و مؤثر داشته و دارد و در مقابله با فتنهها، جنگ نرم و تهدیدات امنیتی، همچون دژی استوار و آهنین ایستاده است.
وی همچنین بر تلاش شبانهروزی سبزجامگان ولایتمدار برای حفظ امنیت در استان مازندران تأکید و خاطرنشان کرد:مازندران سرافراز به برکت حضور این عزیزان، طعم شیرین امنیت و آرامش را تجربه کرده و در مسیر پیشرفت و شکوفایی گام برمیدارد.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و تجلیل از صبر و فداکاری خانوادههای معظم آنان، از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی به خاطر خدمات خالصانه و مجاهدتهای مستمر تقدیر و هفته نیروی انتظامی را به همه دلاورمردان این نیرو تبریک گفت.
وی در پایان، از خداوند متعال خواستار توفیق و استقامت روزافزون برای همه حافظان امنیت کشور شد و اظهار امیدواری کرد که تحت توجهات حضرت ولی عصر عجلاللهتعالی فرجهالشریف و رهبری مقام معظم رهبری، پاسداران امنیت کشور همواره موفق و سربلند باقی بمانند.
