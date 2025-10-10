۳ پرنده شکاری کمیاب در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان جمعه شب در جمع خبرنگاران گفت: برابر اطلاع واصله مبنی بر اینکه احدی از شکارچیان غیرمجاز قصد جابجایی تعدادی پرنده کمیاب از استان های مرکزی به یکی از بنادر استان بوشهر را دارد، که مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت .

وی افزود: ماموران پلیس با همکاری عوامل مستقر در ایستگاه شهید صلاحی نسبت به رصد اطلاعاتی جهت شناسایی متهم اقدام که وی در یک دستگاه اتوبوس بین شهری شناسایی و دستگیر شد .

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان تصریح کرد: در بازرسی از وسایل همراه متهم تعداد سه قطعه پرنده کمیاب شکاری از نوع شاهین و بالابان (چرخ) که به صورت ماهرانه ای بسته بندی شده بود کشف شد.

این مقام انتظامی، ارزش این پرندها را برابر نظر کارشناسان محیط زیست، حدود ۶۰میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار کرد: پرنده های کشف شده به سازمان محیط زیست شهرستان تحویل و متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ محمودیان اشاره کرد: «بالابان» از پرندگان شکاری کمیاب است که سودجویان، از آن برای شکار سایر پرندگان استفاده می کنند که معمولا در کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس وعمان مورد استفاده قرار می گیرد.