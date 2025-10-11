  1. بین الملل
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

احتمال جان‌باختن ۱۹ نفر در انفجار مهیب کارخانه مهمات‌سازی در آمریکا

انفجار مهیب در یک کارخانه مهمات‌سازی در ایالت تنسی آمریکا به مفقود شدن دست کم ۱۹ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،در پی وقوع انفجاری مهیب در یک کارخانه تولید مهمات در ایالت تنسی آمریکا، ۱۹ نفر مفقود شده‌اند. به گفته مقامات بیم آن می‌رود که این افراد جان باخته باشند.

به گفته کریس دیویس، کلانتر منطقه «همفریز کاونتی» واقع در تنسی، این انفجار در کارخانه «اکیورت انرجتیکس سیستمز/Accurate Energetic Systems» رخ داده و یکی از بدترین صحنه‌های بوده که وی شاهد بوده است.

این انفجار یکی از ساختمان‌های تولیدی را کاملا تخریب و با خاک یکسان کرد و موج انفجار تا کیلومترها دورتر احساس شد.

