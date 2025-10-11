پایان فاز دوم تکمیل زیرساخت گردشگری زیارت سید سلطان محمد رودان

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس رئیسی با اعلام این خبر گفت: عملیات اجرایی فاز دوم زیرساخت گردشگری زیارت سید سلطان محمد با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی انجام شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این مرحله، 6 سکوی نشیمن، 2 برج نور و دیوارکشی محوطه کمپ گردشگری اجرا شده است که به ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی گردشگران کمک می‌کند.

رئیسی تصریح کرد: اجرای این طرح در راستای بهبود زیرساخت‌های گردشگری مذهبی در شهرستان رودان صورت گرفته و با توجه به موقعیت طبیعی و فرهنگی این زیارتگاه، پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و زائران منطقه داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به استقبال مردم و زائران از این زیارت سید سلطان محمد رودان افزود: زیارتگاه سید سلطان محمد یکی از مقاصد مهم گردشگری مذهبی در شرق استان است که هر ساله میزبان شمار زیادی از مسافران، به‌ویژه در ایام مذهبی، است و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات گردشگری در منطقه شود.