به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ستاره شناسان تصویر رادیویی ثبت کرده اند که برای نخستین بار دو سیاه‌چاله را در حال مدار زدن دور یکدیگر نشان می دهد. عکس تازه منتشر شده یک جفت ابرسیاه‌چاله را در حالت رقص کیهانی در یک اختروش درخشان به نام OJ۲۸۷ نشان می دهد. این اختروش در فاصله پنج میلیارد سال نوری از زمین و در صورت فلکی سرطان قرار دارد. اختروش ها مناطقی در قلب کهکشان ها هستند که در آنجا شرایط سخت و خشن اطراف ابرسیاه چاله ها سبب می شود گاز و گردو غبار داغ شود و بدرخشد.

به گفته محققان این عکس جدید گواهی شفاف و روشن از این است که سیاه چاله های دوتایی یا در اصل دو غول گرانشی که به یکدیگر پیوند دارند، به طور واقعی وجود دارند. مائوری والتونن یکی از ستاره شناسان دانشگاه تورکو در فنلاند در بیانیه ای در این باره می گوید: اختروش OJ۲۸۷ چنان درخشنده است که حتی ستاره شناسان آماتور با تلسکوپ های شخصی می توانند آن را ردیابی کنند.

اختروش ها جزو درخشان ترین اشیای آسمانی درجهان هستند. ستاره شناسان قبلا سیاه چاله های تکی مانند نمونه ای در Messier۸۷ را عکاسی کرده بودند، اما هیچ گاه از دو سیاه چاله که دور یکدیگر مدار می زدند، عکس نگرفته بودند.

هرچند ردیابی امواج گرانشی شواهدی غیر مستقیم از جفت های سیاه چاله ای و ادغام تدریجی آنها فراهم کرده بود، دو سیاه چاله OJ۲۸۷ قبلا به طور بصری واضح نبوده اند زیرا تلسکوپ ها فاقد قابلیت وضوح برای ایجاد بین آنها و یک نقطه نور بودند.

اختروش مذکور بیش از یک قرن قبل رصد شده بود. عکس های اولیه از همین نقطه از آسمان در اواخر قرن نوزدهم میلادی ثبت شده که شامل این پدیده نیز هستند.