عکسی از فوران ابر سیاهچاله با دقت بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، نام این جسم آسمانی آشنا به نظر می رسد زیرا در سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان نخستین سیاهچاله عکاسی شده توسط انسان، تاریخ ساز شد. M۸۷ در فاصله ۵۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد و با سرعت از گاز و گرد و غبار موجود در فضا تغذیه می کند. در این فرایند، ماده به سمت قطب‌های سیاهچاله هدایت می‌شود که در اینجا جرمی معادل ۶.۵ میلیارد برابر جرم خورشید دارد. سپس ماده مذکور با سرعتی نزدیک به سرعت نور، به صورت فواره‌های قدرتمندی به بیرون پرتاب می‌شود که تا هزاران سال نوری در فضا امتداد می‌یابند.

پیش از این نیز از فوران های M۸۷ در طول موج های دیگر نور مانند نور اپتیکی و مادون سرخ عکسبرداری شده بود. اما عکس جدید دقیق ترین چشم انداز را از فوران مواد در اشعه ایکس فراهم می کند. اشعه ایکس نیز جریانی پیچیده از مواد را از طریق فوران هایی که پویا تر از مشاهدات قبلی بودند، نشان داد.

«کامیل پویتراس» دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه علم و مهندسی دانشگاه لاوال و رهبر پژوهش در بیانیه ای می نویسد: ما از قبل می توانستیم تغییراتی در فوران را مشاهده کنیم اما هیچ گاه به این سطح از دقت در اشعه ایکس نرسیده بودیمو ساختارهایی که قبلا به نظر می رسید درهم تنیده شده اند اکنون قابل تمایز هستند و به ما امکان می دهند سیر تکامل فوران را در بیش از یک دهه مشاهده بهتر دنبال کنیم.

به نظر می رسد برخی ساختارهای فوران ها با پنج برابر سرعت نور حرکت می کنند. البته این امکان‌پذیر نیست زیرا طبق نظریه نسبیت آلبرت انیشتین، هیچ جسم دارای جرمی نمی‌تواند با سرعت نور یا سریع‌تر از آن حرکت کند. این پدیده که به اصطلاح «حرکت فراناتابی» (Superluminal Motion) نامیده می‌شود که یک کشف نقض‌کننده قوانین جهان نیست، بلکه نوعی خطای دید یا توهم نوری است که زمانی ایجاد می‌شود که ماده با سرعتی نزدیک به سرعت نور مستقیماً به سمت زمین حرکت کند.

مشاهدات رصدخانه چاندرا از فوران های M۸۷ گامی مهم در جهت درک فیزیک این فوران‌ها و چگونگی شتاب‌گرفتن ذرات تشکیل‌دهندهٔ آن‌ها تا رسیدن به چنین سرعت‌ها و انرژی‌های عظیمی است.