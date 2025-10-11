پیگیری حل مشکل پروژه مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی که به دعوت «انجمن اعضای هیئت علمی» برگزار شد، بیژن عبدالهی، رئیس دانشگاه، همراه با معاونان خود به تشریح دستاوردها، برنامه های آتی و اولویت‌های توسعه دانشگاه پرداخت.

این جلسه که با محوریت نقش محوری اساتید در پیشبرد اهداف علمی و مدیریتی دانشگاه برگزار شد. عبدالهی در آغاز با تقدیر از اعضای هیئت علمی، بر این نکته تأکید کرد که اساتید، هسته فکری دانشگاه هستند و باید در شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها پیش‌قدم باشند.

وی رویکرد مدیریت جدید را "برنامه محوری" عنوان کرد و گفت: برنامه راهبردی دانشگاه به برنامه عملیاتی و بودجه متصل شده است و تمام مدیران دانشکده‌ها و واحدها برای خود برنامه و بودجه مستقل دارند.

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به قطع ۲۳ درصدی بودجه دولتی، اعلام کرد که علیرغم این مشکل، سیاست دانشگاه، تفویض اختیار به مدیران میانی است: به جای اینکه یک فرد اختیار داشته باشد، سی مدیر اختیار دارند.

وی بر مسئولیت پذیری و شفافیت به عنوان دو اصل مدیریتی تأکید و تصریح کرد پاسخگویی به دغدغه‌ها در فضای مجازی به سرعت انجام می‌گیرد. ‌

از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، پیگیری حل مشکل پروژه مسکن اعضای هیئت علمی بود. همچنین، پروژه نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار دارد که با اختصاص حداقل ۱۰ هکتار از زمین‌های دانشگاه، میتواند منبع درآمدی پایدار برای دانشگاه باشد.

وی از تلاش برای تأمین بودجه این پروژه از سوی دولت خبر داد. در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، با اشاره به ماهیت "انجمن اعضای هیئت علمی"، اظهار داشت این انجمن صرفاً برای پیگیری مطالبات صنفی تشکیل نشده و باید به مسائل فراتر و کلان دانشگاهی نیز بپردازد. ‌

زهراکار، معاون آموزشی دانشگاه، از راه‌اندازی ۲۵ رشته جدید در مقاطع مختلف در سال‌های گذشته خبر داد. همچنین، با تشکیل «کمیته هوش مصنوعی»، دانشگاه به دنبال راه‌اندازی رشته‌های جدید و بهره‌گیری از این فناوری در آموزش و پژوهش است. ‌

حریفی، معاون پژوهش و فناوری، از افزایش کمک‌های مالی پژوهشی (گرنت) برای ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: این افزایش به ویژه با هدف ایجاد توازن بین رشته‌های علوم انسانی و دیگر رشته‌ها صورت گرفته است.

وی از حمایت‌های گسترده از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، پژوهشگران پسادکترا و مجلات علمی دانشگاه نیز خبر داد. در این نشست همچنین اعضای هیئت علمی حاضر، دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مسائل مرتبط با حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و زیرساختی را مطرح کردند و نقطه‌نظرات خود را در فضایی تعاملی با هیئت‌رئیسه دانشگاه به اشتراک گذاشتند.

این تبادل نظر، فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای بهبود توسط اساتید فراهم آورد و بر نقش مشارکتی آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان دانشگاه تأکید کرد. ‌

این نشست با تأکید بر این نکته به کار خود پایان داد که دانشگاه خوارزمی در مسیر تحول اداری، توسعۀ زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه علمی گام برمی‌دارد و حل مشکلات جاری تنها در سایه مشارکت و هم‌افزایی تمام اعضای خانواده بزرگ دانشگاه ممکن خواهد بود.