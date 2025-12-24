بیژن عبداللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام شده این دانشگاه در راستای نگاهداشت و حمایت از اعضای هیئت علمی پرداخت و تأکید کرد که اعضای هیئت علمی «سرمایه‌های اصلی کشور و دارایی‌های دانشگاه» هستند.

عبداللهی با اشاره به دو بخش اصلی حمایت‌های دانشگاهی اظهار داشت: ما معتقدیم که سیستم‌های انگیزشی و رفاهی باید برای این گروه از عزیزان فراهم شود. این حمایت‌ها دو بخش دارد؛ یک بخش به فعالیت‌ها و امکانات درون‌دانشگاهی اختصاص دارد که مستقیماً توسط دانشگاه مدیریت می‌شود، و بخش دیگر به مطالبات کلان‌تر در حوزه حکمرانی، دولت و وزارتخانه مربوط می‌شود، مانند پیگیری افزایش حقوق‌ها که خارج از حوزه مستقیم اختیارات ما است.

اصلاح ساختار پرداخت‌ها و رسیدگی به مطالبات انباشته

رئیس دانشگاه خوارزمی در تشریح اقدامات عملی در یک سال اخیر به ساماندهی پرداخت‌های معوقه اشاره کرد و افزود: کاری که ما در طول این یک سال و چند ماه اخیر انجام داده‌ایم، به‌روزرسانی کامل حق‌التدریس‌های اعضای هیئت علمی بود که متأسفانه غالباً برای ۳ تا ۴ ترم پرداخت نشده باقی مانده بود. اگر فرایند حق‌التدریس در دانشکده‌ها تکمیل شود، پرداخت آن در پایان همان ترم یا ترم بعدی صورت می‌گیرد. همچنین، پرداخت گرنت‌های اساتید که همیشه با تأخیر همراه بود، اکنون به روز شده است. تمام تلاش ما این است که این پرداخت‌ها را از حالت فصلی به ماهانه تغییر دهیم.

وی افزود: در خصوص طرح‌های پژوهشی که اساتید از سازمان‌های بیرونی جذب می‌کنند، رویه‌ای را فعال کردیم که به محض تأمین بودجه، پرداخت سهم دانشگاه حداکثر ظرف یک الی دو ماه به اساتید محترم تسویه شود.

رشد قابل توجه در خدمات رفاهی و پیشرفت پروژه مسکن

عبداللهی در ادامه به حوزه رفاهی اشاره کرد و از بهبود چشمگیر خدمات خبر داد و گفت: در بحث امور رفاهی، در همین بازه زمانی یک سال و چند ماهه، وام‌های متعددی به کارکنان و اعضای هیئت علمی ارائه شد. نکته قابل توجه این است که در تمام این وام‌ها، هیچ استادی شخصاً به بخش رفاهی مراجعه نکرده است؛ فرآیندها به صورت سیستمی انجام و دریافت وام‌ها تکمیل شده است. به نظر من در این بخش، شاهد رشد قابل توجهی در کارایی نسبت به سال‌های گذشته بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه خوارزمی در پایان به مهم‌ترین پروژه زیرساختی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در حوزه مسکن نیز تمام تلاش ما متمرکز بر اختصاص زمین در سایت کرج به دانشگاهیان است. مجوزهای لازم دریافت شده و اکنون فرایند اداری آن در حال طی شدن است تا در کمیسیون ماده ۵ استان البرز مطرح و مجوز نهایی اخذ شود. شرکت مشاور انتخاب شده و تمام نقشه‌ها و فعالیت‌های زیرساختی آماده است. ما منتظر مجوز کمیسیون ماده ۵ هستیم تا بتوانیم رسماً عملیات اجرایی را آغاز کنیم.