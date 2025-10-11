  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

علی اکبری: بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی ۳ شهرستان گیلان آغاز شد

رشت- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان از آغاز چند پروژه عمرانی در حوزه راه‌های روستایی شهرستان‌های سیاهکل، لاهیجان و شفت خبر داد.

مهدی علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی چالکسراکی شهرستان سیاهکل به طول حدود یک کیلومتر با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی و استانی آغاز شده است.

وی افزود: همچنین عملیات ترمیم، لکه‌گیری و روکش آسفالت راه روستایی ارباستان شهرستان لاهیجان به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی در حال اجراست.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری گیلان ادامه داد: پروژه بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه روستایی لیشاوندان به کلاشم شهرستان شفت نیز به طول ۱.۳ کیلومتر و با اعتبار ملی ۵۰ میلیارد ریال در دست اجرا می‌باشد.

علی‌اکبری در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی، سهولت دسترسی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان استان گیلان انجام می‌شود و نقش مؤثری در توسعه پایدار مناطق روستایی ایفا خواهد کرد.

