به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران فرمانداری انزلی گفت: میانگین بارش سالانه در کشور حدود ۲۳۰ میلی‌متر است، اما استان گیلان با بیش از چهار برابر این میزان بارندگی مواجه است که به جاده‌ها و راه‌های استان خسارات فراوانی وارد می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان افزود: این بارندگی شدید باعث شده خسارات وارد شده به راه‌ها نیز به مراتب افزایش یابد.

مرادی با تأکید بر اهمیت آمادگی و حضور به موقع در شرایط بحرانی افزود: از مجموع ۲۹ دستگاه ماشین‌آلات راهداری خریداری شده، تاکنون ۲۲ دستگاه وارد استان شده است.

وی با درخواست تسریع در روند ترخیص قطعی این تجهیزات افزود: برای مقابله موثر با مشکلات پیش‌رو در فصل زمستان، نیاز است هرچه سریع‌تر این ماشین‌آلات در اختیار راهداری قرار گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در پایان یادآور شد: تأمین و بهره‌برداری به موقع از این ماشین‌آلات نقش کلیدی در مدیریت بحران‌ها و حفظ ایمنی راه‌های استان خواهد داشت.