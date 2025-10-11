۱۲ تعاونی برتر لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در شهرستان دورود برگزار شد، ۱۲ تعاونی برتر لرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

حضور مقامات استانی و ملی در همایش

این همایش با حضور یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی از حاضران در این همایش بودند.

هدف همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» تقویت بخش تعاون، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دعوت از بخش خصوصی و حمایت از نهادهای مردمی و مدنی اقتصادی بود.

تجلیل از تعاونی‌های برتر

در این مراسم، ۱۲ تعاونی برتر لرستان مورد تقدیر قرار گرفتند که دو مورد از آن‌ها در سطح ملی نیز برتر شناخته شده‌اند.

یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی خود ضمن قدردانی از تعاونی‌های برتر گفت: تعاونی‌ها بهترین مدل نهادهای مدنی برای مدیریت سرمایه‌های خرد و تقویت تولید هستند و می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان ایفا کنند.

وی افزود: افرادی که در حوزه‌های گردشگری، استارتاپ‌ها، صنایع دستی، کشاورزی، شیلات و صنایع دارویی فعالیت دارند، می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی از حمایت‌های مالی، فنی و اداری وزارت تعاون بهره‌مند شوند.