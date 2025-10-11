به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در شهرستان دورود برگزار شد، با اشاره به برنامه این همایش برای تجلیل از تعاون‌گران برتر، اظهار داشت: در این مراسم از چند تن از فعالان برتر بخش تعاون قدردانی شد که دو نفر از آنان در سطح ملی برگزیده شده‌اند.

وی افزود: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، می‌تواند با اتکا به توانمندی‌های مردمی، زمینه توسعه پایدار در استان‌ها را فراهم کند.

تعاونی‌ها، بهترین الگوی نهادهای مدنی اقتصادی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی‌ها یکی از بهترین مدل‌ها برای ایجاد نهادهای مدنی در شرایط فعلی اقتصادی کشور هستند، گفت: برای دستیابی به توسعه اقتصادی متوازن، باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشت.

رستمی تصریح کرد: توجه به سرمایه‌های خرد اقتصادی از طریق تعاونی‌ها، یکی از مهم‌ترین مسیرهای توانمندسازی مردم و تحقق عدالت اقتصادی است.

وی افزود: با گسترش تعاونی‌ها می‌توانیم به نیازهای واقعی جامعه در حوزه‌های تولید، اشتغال و خدمات پاسخ دهیم.

ظرفیت‌های متنوع لرستان برای توسعه تعاونی‌ها

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان لرستان گفت: این استان در حوزه‌های گردشگری، استارتاپ‌ها، صنایع دستی، کشاورزی، شیلات و صنایع دارویی از پتانسیل‌های قابل توجهی برخوردار است.

رستمی ادامه داد: افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت دارند می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، از حمایت‌های وزارت تعاون بهره‌مند شوند و نقش موثری در رشد اقتصادی استان ایفا کنند.

حمایت مالی و اداری وزارت تعاون از تعاونی‌ها

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه وزارتخانه متبوعش برنامه جدی برای حمایت از تعاونی‌های جدید و فعال دارد، گفت: ما آمادگی داریم پس از تشکیل این تعاونی‌ها، زمینه‌های لازم برای حمایت مالی، فنی و اداری از آن‌ها را فراهم کنیم تا در مسیر توسعه استان گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: مدل‌های مشارکتی در تعاون می‌تواند به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی لرستان عمل کند و با ایجاد اشتغال پایدار، در بهبود شاخص‌های معیشتی مردم نقش مهمی داشته باشد.