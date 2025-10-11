معاون علوم پزشکی بوشهر: آگاهی مردم از حقوق و سلامت کودکان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیگر اهداف این هفته افزایش توجه به موضوع سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان در سیاستگذاریهای بهداشتی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت خانوادهها و نهادهای اجتماعی در حمایت از کودکان است.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دارابی بیان کرد: هفته ملی کودک از ۱۵ مهر شروع و تا ۲۱ مهرماه ادامه خواهد داشت، امسال برنامههای هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی » مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این هفته با هدف توجه به حقوق کودکان، ایجاد فضای شاد و ایمن برای رشد و یادگیری آنان و تقویت نقش خانواده و جامعه در حمایت از کودکان برگزار میشود.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هفته ملی کودک از مهمترین مناسبتهایی است که همهساله در کشورهای مختلف برگزار میشود. طبق پیماننامه حقوق کودکان، سازمان ملل همه افراد زیر ۱۸ سال را کودک میشمارد، در اینجا باید از شهدای کودک جنگ ۱۲ روزه یاد کنیم و نام و یاد این شهدا که سند مظلومیت کودکان و جمهوری اسلامی ایران و سند اقتدار ایران است را گرامی بداریم.
