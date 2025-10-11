به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به محرومیتزدایی از شهرهای آبادان و خرمشهر، گفت: در ادامه سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی برای توسعه شهرهای دارای بافت ناکارآمد و کمبرخوردار و پس از بازدیدهای میدانی وزیر راه و شهرسازی از این دو شهر، اعتباری ویژه برای بازآفرینی و توسعه آبادان و خرمشهر در سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت آبادان و خرمشهر بهعنوان نماد ایستادگی و پایداری ملی، افزود: بر اساس هماهنگیهای انجامشده میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی محرومیتزدایی و ردیف متفرقه تملک داراییهای سرمایهای به پروژههای توسعه و عمران این دو شهر اختصاص مییابد.
گلپایگانی تصریح کرد: اعتبار مذکور در مراحل پایانی ابلاغ قرار دارد و پس از تصویب نهایی، پروژههای اولویتدار تعریف و اجرایی خواهند شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: این اقدام بخشی از بسته برنامهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه عدالت فضایی و بازآفرینی شهری مناطق کمتر توسعهیافته است که با هدف کاهش فاصلههای کالبدی و خدماتی میان شهرها در سال ۱۴۰۴ با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران اجرا میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: همزمان با تخصیص این اعتبار، مطالعات فنی، کالبدی و اجتماعی پروژههای پیشنهادی نیز در دستور کار قرار دارد تا مداخلات بازآفرینی با رویکردی پایدار، مشارکتی و متناسب با ظرفیتهای محلی انجام شود.
