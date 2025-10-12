  1. استانها
پیشرفت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زیرکوه؛ اجرای طرح های جدید

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی خراسان جنوبی از توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زیرکوه خبر داد و گفت: تاکنون چندین پروژه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این منطقه فعال شده یا در دست اجرا است.

مرتضی ذاکریان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شهرستان زیرکوه اظهار کرد: در حال حاضر یک پروژه فعال در این شهرستان داریم که مربوط به تولید کنسانتره سنگ آهن است.

وی افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۹ میلیون دلاری از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: این طرح در دهه فجر ۱۴۰۲ افتتاح شد و از جمله پروژه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی استان به شمار می‌رود.

ذاکریان ادامه داد: پروژه دیگری نیز در حال پیگیری است که مجوزهای لازم برای آن صادر شده و مربوط به طرح ریخته‌گری آهن با سرمایه‌گذار کشور چین است.

به گفته وی کل ارزش این پروژه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار است که ۹۰ درصد آن توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سایر طرح‌های در دست اقدام افزود: سه پروژه دیگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز در همان منطقه زیرکوه در حال پیگیری است که عناوین آن‌ها شامل تولید فلزات رنگی، طرح فلوتاسیون مس و طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن است.

وی با بیان اینکه برخی از این پروژه‌ها در مرحله بررسی اولیه و برخی نیز وارد فاز اجرایی شده‌اند، تصریح کرد: برای چند مورد نیز زمین مورد نظر به سرمایه‌گذاران معرفی شده و آنان با حضور تیم‌های مشاور در حال بررسی محدوده‌های پیشنهادی هستند.

ذاکریان خاطرنشان کرد: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی، تلاش می‌کنیم موانع موجود به‌ویژه در بخش تأمین انرژی برق و گاز و همچنین واگذاری اراضی به قید فوریت برطرف شود تا مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه هموارتر گردد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه شهرستان زیرکوه در حوزه معدن و صنایع وابسته گفت: بدون تردید با تسریع در اجرای این پروژه‌ها و رفع موانع پیش‌رو، روزهای شکوفاتری برای اقتصاد این شهرستان رقم خواهد خورد و شاهد جهش قابل‌توجهی در حوزه اشتغال و تولید خواهیم بود.

