مرتضی ذاکریان در گفتوگو با مهر با اشاره به روند سرمایهگذاریهای خارجی در شهرستان زیرکوه اظهار کرد: در حال حاضر یک پروژه فعال در این شهرستان داریم که مربوط به تولید کنسانتره سنگ آهن است.
وی افزود: این پروژه با سرمایهگذاری ۹ میلیون دلاری از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در مدت کمتر از یک سال به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: این طرح در دهه فجر ۱۴۰۲ افتتاح شد و از جمله پروژههای موفق سرمایهگذاری خارجی استان به شمار میرود.
ذاکریان ادامه داد: پروژه دیگری نیز در حال پیگیری است که مجوزهای لازم برای آن صادر شده و مربوط به طرح ریختهگری آهن با سرمایهگذار کشور چین است.
به گفته وی کل ارزش این پروژه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار است که ۹۰ درصد آن توسط سرمایهگذار خارجی تأمین میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به سایر طرحهای در دست اقدام افزود: سه پروژه دیگر سرمایهگذاری خارجی نیز در همان منطقه زیرکوه در حال پیگیری است که عناوین آنها شامل تولید فلزات رنگی، طرح فلوتاسیون مس و طرح توسعه کنسانتره سنگ آهن است.
وی با بیان اینکه برخی از این پروژهها در مرحله بررسی اولیه و برخی نیز وارد فاز اجرایی شدهاند، تصریح کرد: برای چند مورد نیز زمین مورد نظر به سرمایهگذاران معرفی شده و آنان با حضور تیمهای مشاور در حال بررسی محدودههای پیشنهادی هستند.
ذاکریان خاطرنشان کرد: با همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان استانی، تلاش میکنیم موانع موجود بهویژه در بخش تأمین انرژی برق و گاز و همچنین واگذاری اراضی به قید فوریت برطرف شود تا مسیر سرمایهگذاری خارجی در منطقه هموارتر گردد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای ویژه شهرستان زیرکوه در حوزه معدن و صنایع وابسته گفت: بدون تردید با تسریع در اجرای این پروژهها و رفع موانع پیشرو، روزهای شکوفاتری برای اقتصاد این شهرستان رقم خواهد خورد و شاهد جهش قابلتوجهی در حوزه اشتغال و تولید خواهیم بود.
