کاروان زیارتی «مهر درخشان» دشتی به مشهد مقدس اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری صبح شنبه در آئین اعزام کاروان زیارتی «مهر درخشان» در شهر خورموج اظهار کرد: مفتخر هستیم که امروز میزبان جمعی از زائران اولی شهرستان دشتی هستیم که به لطف الهی و با عنایت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) عازم مشهد مقدس می‌شوند.

مدیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان دشتی افزود: در این کاروان ۴۴ نفر از زائران اولی شامل خواهران و برادرانی از شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دشتی حضور دارند که برای نخستین بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را به دست آورده‌اند.

باغداری ادامه داد: این سفر معنوی به مدت شش روز برگزار می‌شود که سه روز از آن در مشهد مقدس و سه روز دیگر در مسیر و زیارتگاه‌های بین راه اختصاص دارد. در طول این سفر، زائران از برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی آستان قدس رضوی بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان دشتی با اشاره به نقش مهم خیرین و نیکوکاران در تحقق این طرح گفت: اعزام این کاروان با حمایت آستان قدس رضوی همکاری خادم‌یاران شهرستان و مشارکت خیرین نیک‌اندیش دشتی انجام شده است که جا دارد از همه این عزیزان قدردانی کنیم.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح «مهر درخشان» ایجاد فرصت برای اقشار مختلف مردم به‌ویژه زائر اولی‌هاست تا بتوانند از فضای معنوی زیارت بهره‌مند شوند و با فرهنگ رضوی بیشتر آشنا گردند.

وی گفت: عشق به امام رضا (ع) در دل مردم دشتی ریشه‌ای عمیق دارد و برگزاری چنین برنامه‌هایی سبب گسترش فرهنگ خدمت محبت و همدلی در جامعه می‌شود.