۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

کاروان زیارتی «مهر درخشان» دشتی به مشهد مقدس اعزام شد

بوشهر- مدیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان دشتی گفت: کاروان زیارتی مهر درخشان ویژه زائر اولی‌ها از این شهرستان به مشهد مقدس اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری صبح شنبه در آئین اعزام کاروان زیارتی «مهر درخشان» در شهر خورموج اظهار کرد: مفتخر هستیم که امروز میزبان جمعی از زائران اولی شهرستان دشتی هستیم که به لطف الهی و با عنایت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) عازم مشهد مقدس می‌شوند.

مدیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان دشتی افزود: در این کاروان ۴۴ نفر از زائران اولی شامل خواهران و برادرانی از شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دشتی حضور دارند که برای نخستین بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را به دست آورده‌اند.

باغداری ادامه داد: این سفر معنوی به مدت شش روز برگزار می‌شود که سه روز از آن در مشهد مقدس و سه روز دیگر در مسیر و زیارتگاه‌های بین راه اختصاص دارد. در طول این سفر، زائران از برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و آموزشی آستان قدس رضوی بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان دشتی با اشاره به نقش مهم خیرین و نیکوکاران در تحقق این طرح گفت: اعزام این کاروان با حمایت آستان قدس رضوی همکاری خادم‌یاران شهرستان و مشارکت خیرین نیک‌اندیش دشتی انجام شده است که جا دارد از همه این عزیزان قدردانی کنیم.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح «مهر درخشان» ایجاد فرصت برای اقشار مختلف مردم به‌ویژه زائر اولی‌هاست تا بتوانند از فضای معنوی زیارت بهره‌مند شوند و با فرهنگ رضوی بیشتر آشنا گردند.

وی گفت: عشق به امام رضا (ع) در دل مردم دشتی ریشه‌ای عمیق دارد و برگزاری چنین برنامه‌هایی سبب گسترش فرهنگ خدمت محبت و همدلی در جامعه می‌شود.

